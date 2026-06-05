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Delhi Malviya Nagar Fire: सबसे ज्यादा दर्दनाक है जलकर मरना! जानिए आग से कितनी देर में हो जाती है इंसान की मौत?
Delhi Malviya Nagar Fire: विशेषज्ञों के अनुसार आग से मौत केवल शरीर के जलने से नहीं होती, बल्कि धुआं, जहरीली गैसें, सांस रुकना और शरीर के अंदरूनी हिस्सों को होने वाला नुकसान भी इसकी बड़ी वजह बनता है.
दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. ऐसे हादसों के बाद लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर आग में फंसने के बाद इंसान की मौत कैसे होती है और इसमें कितना समय लगता है. विशेषज्ञों के अनुसार आग से मौत केवल शरीर के जलने से नहीं होती, बल्कि धुआं, जहरीली गैसें, सांस रुकना और शरीर के अंदरूनी हिस्सों को होने वाला नुकसान भी इसकी बड़ी वजह बनता है. यही कारण है कि जलकर मरना दुनिया की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आग से इंसान की मौत कितनी देर में हो जाती है.
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Published at : 05 Jun 2026 07:09 AM (IST)
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