आग की तीव्रता, तापमान और आसपास के माहौल पर मौत का समय निर्भर करता है. अगर किसी बंद कमरे में आग लगी हो और धुआं भर जाए, तो व्यक्ति 2 से 5 मिनट के अंदर बेहोश हो सकता है. वहीं ज्यादा गर्मी और आग की लपटों के बीच फंसे व्यक्ति की मौत 10 से 20 मिनट के अंदर भी हो सकती है, हालांकि हर स्थिति अलग होती है और समय भी अलग अलग हो सकता है.