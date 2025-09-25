इटली में 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं. इसी वजह से ही यह दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थलों वाले देश में पहले नंबर पर आता है. कोलोसियम और रोमन फोरम से लेकर ड्यूमो और उफिजी गैलरी तक ये खूबसूरत जगह दुनिया को आकर्षित करती हैं. यहां का प्राचीन इतिहास और खूबसूरत परिदृश्य का इटली मिश्रण यहां की विरासत को और भी विशाल कर देता है.