UNESCO Sites: इस देश में है सबसे ज्यादा विश्व धरोहर, जानिए टॉप 5 देशों की लिस्ट

UNESCO Sites: दुनिया भर के कई देशों में विश्व धरोहर स्थल हैं. इन्हें यूनेस्को द्वारा एक बड़ा दर्जा मिला हुआ है. आज हम जानेंगे उन टॉप 5 देश के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Sep 2025 06:33 PM (IST)
UNESCO Sites: यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी खास संस्कृती और ऐतिहासिकता के लिए जाने जाते हैं. यह सभी स्थान सभ्यता, कला और वास्तुकला के विकास की झलक को दर्शाते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी देशों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं. आइए जानते हैं टॉप 5 की लिस्ट.

इटली में 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं. इसी वजह से ही यह दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थलों वाले देश में पहले नंबर पर आता है. कोलोसियम और रोमन फोरम से लेकर ड्यूमो और उफिजी गैलरी तक ये खूबसूरत जगह दुनिया को आकर्षित करती हैं. यहां का प्राचीन इतिहास और खूबसूरत परिदृश्य का इटली मिश्रण यहां की विरासत को और भी विशाल कर देता है.
चीन में 60 यूनेस्को स्थल हैं. इनमें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना काफी ज्यादा मशहूर है. इसी के साथ बीजिंग की प्रोहिबिटेड सिटी शाही भव्यता के खूबसूरत दृश्य दिखाती है. सम्राट किन शी हुआंग की कब्र में टेराकोटा आर्मी प्राचीन समय के अंतिम संस्कार प्रथाओं के बारे में बताती है.
जर्मनी में 55 यूनेस्को स्थल है. आचेन कैथेड्रल यहां पर काफी ज्यादा मशहूर है. इसी के साथ ज़ोलवेरेन कोल माइन कंपलेक्स जैसी औद्योगिक विरासत भी यहां की खूबसूरती को और भी भव्य दिखाती है.
फ्रांस में 54 यूनेस्को साइट हैं. यहां आपको वर्साय पैलेस देखने को मिलेगा. इसी के साथ मॉन्ट सेंट मिशेल पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों दोनों को ही काफी ज्यादा आकर्षित करता है.
स्पेन में आपको 50 यूनेस्को साइट देखने को मिलेंगे. यहां आपको रोमन, मोरिश और ईसाई प्रभावों का एक मिश्रण देखने को मिलेगा. ग्रांड का अलहम्ब्रा अपने जटिल डिजाइन की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है.
अगर भारत की बात करें तो यहां भी कई विश्व धरोहर स्थल हैं. ताजमहल, कुतुब मीनार और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थल यहां की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं.
Published at : 25 Sep 2025 06:33 PM (IST)
World Heritage UNESCO Sites Italy Heritage

