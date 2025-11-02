हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गूगल मैप से 1000 गुना एडवांस है चीन का खुद का एप, ट्रैफिक लाइट से लेकर सड़क की फोटो तक देता है दिखा

गूगल मैप से 1000 गुना एडवांस है चीन का खुद का एप, ट्रैफिक लाइट से लेकर सड़क की फोटो तक देता है दिखा

China Own Mapping App: चीन में गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं होता है. वहां का मैपिंग मैप सिर्फ रास्ते नहीं बताता, ट्रैफिक की जानकारी भी देता है. चलिए जानें कि यह एप कैसे गूगल मैप से बेहतर है.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Nov 2025 05:24 PM (IST)
China Own Mapping App: चीन में गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं होता है. वहां का मैपिंग मैप सिर्फ रास्ते नहीं बताता, ट्रैफिक की जानकारी भी देता है. चलिए जानें कि यह एप कैसे गूगल मैप से बेहतर है.

सोचिए, अगर कोई ऐप आपको ये बता दे कि अगली ट्रैफिक लाइट कब लाल होगी, या आपके सामने वाली सड़क का फोटो कैसा दिखता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चीन में यह अब हकीकत है! यहां Google Maps नहीं, बल्कि चीन का खुद का एप राज करता है, जो सड़कों को भी दिखाता है. यह ऐप इतना एडवांस है कि हर सिग्नल, हर मोड़ और हर ट्रैफिक जाम इसकी नजर में है. अब सवाल ये है, क्या वाकई यह गूगल मैप्स से 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट है? आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन हमेशा से अपनी इनोवेशन के लिए जाना जाता रहा है. अब बात जब नेविगेशन और लोकेशन सर्विस की आती है, तो यहां Google Maps की जगह एक और नाम सबसे ऊपर सुनाई देता है Baidu Maps.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन हमेशा से अपनी इनोवेशन के लिए जाना जाता रहा है. अब बात जब नेविगेशन और लोकेशन सर्विस की आती है, तो यहां Google Maps की जगह एक और नाम सबसे ऊपर सुनाई देता है Baidu Maps.
चीन का यह खुद का मैपिंग ऐप न सिर्फ गूगल मैप्स का विकल्प है, बल्कि फीचर्स के मामले में कहीं आगे नजर आता है. Google Maps चीन में आधिकारिक रूप से काम नहीं करता क्योंकि वहां के Great Firewall ने कई विदेशी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रखा है.
चीन का यह खुद का मैपिंग ऐप न सिर्फ गूगल मैप्स का विकल्प है, बल्कि फीचर्स के मामले में कहीं आगे नजर आता है. Google Maps चीन में आधिकारिक रूप से काम नहीं करता क्योंकि वहां के Great Firewall ने कई विदेशी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रखा है.
यही वजह है कि चीनी यूजर्स के लिए Baidu Maps और Gaode Maps (Amap) सबसे भरोसेमंद नेविगेशन ऐप्स बन चुके हैं. यह ऐप यूजर्स को केवल रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ट्रैफिक लाइट की स्थिति, सड़कों की लाइव तस्वीरें और आसपास की रीयल-टाइम जानकारी भी देता है.
यही वजह है कि चीनी यूजर्स के लिए Baidu Maps और Gaode Maps (Amap) सबसे भरोसेमंद नेविगेशन ऐप्स बन चुके हैं. यह ऐप यूजर्स को केवल रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ट्रैफिक लाइट की स्थिति, सड़कों की लाइव तस्वीरें और आसपास की रीयल-टाइम जानकारी भी देता है.
इसका Panorama फीचर किसी इलाके की 360-डिग्री व्यू दिखाता है, यानि आप किसी गली या सड़क को स्क्रीन पर घूमकर देख सकते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि Baidu Maps ट्रैफिक लाइट की लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी भी देता है.
इसका Panorama फीचर किसी इलाके की 360-डिग्री व्यू दिखाता है, यानि आप किसी गली या सड़क को स्क्रीन पर घूमकर देख सकते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि Baidu Maps ट्रैफिक लाइट की लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी भी देता है.
यानी अगर आप किसी सिग्नल के पास पहुंचने वाले हैं, तो ऐप आपको पहले से बता देता है कि वहां कितनी देर तक रुकना होगा. यह फीचर अब तक किसी ग्लोबल नेविगेशन ऐप में इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है. Baidu Maps में कार, पैदल यात्रा, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर तरह के सफर के लिए सटीक दिशा मिलती है.
यानी अगर आप किसी सिग्नल के पास पहुंचने वाले हैं, तो ऐप आपको पहले से बता देता है कि वहां कितनी देर तक रुकना होगा. यह फीचर अब तक किसी ग्लोबल नेविगेशन ऐप में इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है. Baidu Maps में कार, पैदल यात्रा, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर तरह के सफर के लिए सटीक दिशा मिलती है.
यह बस, मेट्रो और ट्रेन की टाइमिंग, किराया और रूट तक दिखा देता है. इसके अलावा ऐप के जरिए यूजर स्थानीय रेस्टोरेंट, होटल, टूरिस्ट स्पॉट और यहां तक कि पार्किंग स्पॉट भी ढूंढ सकते हैं. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा है कि यह ऐप Google Maps से 1000 गुना एडवांस है.
यह बस, मेट्रो और ट्रेन की टाइमिंग, किराया और रूट तक दिखा देता है. इसके अलावा ऐप के जरिए यूजर स्थानीय रेस्टोरेंट, होटल, टूरिस्ट स्पॉट और यहां तक कि पार्किंग स्पॉट भी ढूंढ सकते हैं. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा है कि यह ऐप Google Maps से 1000 गुना एडवांस है.
Gaode Maps (Amap) की बात करें तो, यह चीन का दूसरा सबसे पॉपुलर मैप ऐप है, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बेहद हाई रेजोल्यूशन और सटीक जानकारी देता है. इसका अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है, जिससे विदेशी यात्रियों के लिए यह आसान बन जाता है.
Gaode Maps (Amap) की बात करें तो, यह चीन का दूसरा सबसे पॉपुलर मैप ऐप है, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बेहद हाई रेजोल्यूशन और सटीक जानकारी देता है. इसका अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है, जिससे विदेशी यात्रियों के लिए यह आसान बन जाता है.
Published at : 02 Nov 2025 05:24 PM (IST)
Google Map Mapping App China Own Mapping App Baidu Maps China Chinese Navigation App

