एक्सप्लोरर
गूगल मैप से 1000 गुना एडवांस है चीन का खुद का एप, ट्रैफिक लाइट से लेकर सड़क की फोटो तक देता है दिखा
China Own Mapping App: चीन में गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं होता है. वहां का मैपिंग मैप सिर्फ रास्ते नहीं बताता, ट्रैफिक की जानकारी भी देता है. चलिए जानें कि यह एप कैसे गूगल मैप से बेहतर है.
सोचिए, अगर कोई ऐप आपको ये बता दे कि अगली ट्रैफिक लाइट कब लाल होगी, या आपके सामने वाली सड़क का फोटो कैसा दिखता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चीन में यह अब हकीकत है! यहां Google Maps नहीं, बल्कि चीन का खुद का एप राज करता है, जो सड़कों को भी दिखाता है. यह ऐप इतना एडवांस है कि हर सिग्नल, हर मोड़ और हर ट्रैफिक जाम इसकी नजर में है. अब सवाल ये है, क्या वाकई यह गूगल मैप्स से 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट है? आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Nov 2025 05:24 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
गूगल मैप से 1000 गुना एडवांस है चीन का खुद का एप, ट्रैफिक लाइट से लेकर सड़क की फोटो तक देता है दिखा
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक्सप्रेसो, कैपेचीनो और अमेरिकानो ही नहीं इतने तरीके की होती हैं कॉफी, कुछ के तो नहीं सुने होंगे नाम
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिस्ट, इस दौरान किन चीजों की पड़ती है जरूरत
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
Live: जीत की दहलीज पर टीम इंडिया, वाशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा क्रीज पर मौजूद
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
गूगल मैप से 1000 गुना एडवांस है चीन का खुद का एप, ट्रैफिक लाइट से लेकर सड़क की फोटो तक देता है दिखा
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक्सप्रेसो, कैपेचीनो और अमेरिकानो ही नहीं इतने तरीके की होती हैं कॉफी, कुछ के तो नहीं सुने होंगे नाम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion