एक्सप्लोरर
इस देश में बदल रहा कुत्तों का रंग, 39 साल पहले हुई त्रासदी का अब क्यों हो रहा असर?
Dogs Turn Blue: चेरनोबिल के प्रतिबंधित क्षेत्र में अचानक नीले रंग के कुत्ते दिखने से वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं. परमाणु आपदा के 40 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वहां जानवरों का रंग ही बदलने लगा?
चेरनोबिल के सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल मच गई है, वो जगह जहां इंसान कदम रखने से भी डरते हैं, वहां के कुत्ते अब नीले रंग के हो रहे हैं. हां, सही सुना आपने नीले फर वाले डॉग्स. वो भी उसी क्षेत्र में, जहां 39 साल पहले दुनिया की सबसे भयानक परमाणु त्रासदी हुई थी. सवाल यह उठता है कि क्या यह रेडिएशन का असर है या फिर कोई और रहस्यमयी रासायनिक बदलाव? चलिए जान लेते हैं.
Published at : 28 Oct 2025 06:24 PM (IST)
