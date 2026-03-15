आखिरी ओवर में जीता बांग्लादेश, सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हराया

बांग्लादेश ने तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया है. इसी के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से जीत लिया है. सलमान आगा ने शतकीय पारी खेली, वहीं शाहीन अफरीदी भी अंत तक लड़ते रहे, लेकिन पाकिस्तान की हार को टाल नहीं पाए. ढाका में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 290 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम निर्धारित 50 ओवरों में 279 रन ही बना पाई.

यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुल सातवीं बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है. तंजीद हसन की 107 रनों की शतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 290 रन बनाए थे. तंजीद हसन का यह वनडे करियर में पहला शतक है.

सलमान आगा का शतक नहीं आया काम

291 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत खराब रही थी, क्योंकि महज 17 के स्कोर तक 3 विकेट गिर चुके थे. विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी था, साहिबजादा फरहान से लेकर मोहम्मद रिजवान भी फ्लॉप हो गए थे. नतीजन पाकिस्तान ने 82 के स्कोर तक आते-आते 5 विकेट खो दी थे.

इस बीच सलमान आगा और साद मसूद ने 79 रनों की पार्टनरशिप करके पाक टीम को मुश्किल से उबारा. सलमान ने फहीम अशरफ के साथ मिलकर 48 रन और शाहीन अफरीदी के साथ भी 52 रनों की पार्टनरशिप की. पाक टीम के लिए जीत की उम्मीद बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी 48वें ओवर में सलमान आगा 106 के स्कोर पर आउट हो गए.

2 ओवर में चाहिए थे 28 रन

अंतिम 2 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 28 रन बनाने थे. शाहीन अफरीदी अच्छे टच में लग रहे थे और ओवर की पहली 3 गेंद में अफरीदी 2 छक्के लगा चुके थे. मगर मुस्तफिजुर रहमान ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर हारिस रऊफ को आउट कर दिया. बाकी काम रिशाद हुसैन ने पूरा कर दिया. अंतिम ओवर में अफरीदी गेंद को हिट ही नहीं कर पा रहे थे.