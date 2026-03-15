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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs BAN: आखिरी ओवर में जीता बांग्लादेश, सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हराया

PAK vs BAN: आखिरी ओवर में जीता बांग्लादेश, सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हराया

PAK vs BAN 3rd ODI Highlights: सलमान आगा की शतकीय पारी पाकिस्तान के काम ना आ सकी. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे मैच में 11 रनों से हरा दिया है।

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Mar 2026 10:32 PM (IST)
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बांग्लादेश ने तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया है. इसी के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से जीत लिया है. सलमान आगा ने शतकीय पारी खेली, वहीं शाहीन अफरीदी भी अंत तक लड़ते रहे, लेकिन पाकिस्तान की हार को टाल नहीं पाए. ढाका में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 290 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम निर्धारित 50 ओवरों में 279 रन ही बना पाई.

यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुल सातवीं बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है. तंजीद हसन की 107 रनों की शतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 290 रन बनाए थे. तंजीद हसन का यह वनडे करियर में पहला शतक है.

सलमान आगा का शतक नहीं आया काम

291 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत खराब रही थी, क्योंकि महज 17 के स्कोर तक 3 विकेट गिर चुके थे. विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी था, साहिबजादा फरहान से लेकर मोहम्मद रिजवान भी फ्लॉप हो गए थे. नतीजन पाकिस्तान ने 82 के स्कोर तक आते-आते 5 विकेट खो दी थे.

इस बीच सलमान आगा और साद मसूद ने 79 रनों की पार्टनरशिप करके पाक टीम को मुश्किल से उबारा. सलमान ने फहीम अशरफ के साथ मिलकर 48 रन और शाहीन अफरीदी के साथ भी 52 रनों की पार्टनरशिप की. पाक टीम के लिए जीत की उम्मीद बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी 48वें ओवर में सलमान आगा 106 के स्कोर पर आउट हो गए. 

2 ओवर में चाहिए थे 28 रन

अंतिम 2 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 28 रन बनाने थे. शाहीन अफरीदी अच्छे टच में लग रहे थे और ओवर की पहली 3 गेंद में अफरीदी 2 छक्के लगा चुके थे. मगर मुस्तफिजुर रहमान ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर हारिस रऊफ को आउट कर दिया. बाकी काम रिशाद हुसैन ने पूरा कर दिया. अंतिम ओवर में अफरीदी गेंद को हिट ही नहीं कर पा रहे थे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Mar 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Bangladesh PAK Vs BAN Salman Agha PAKISTAN CRICKET TEAM
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