Bihar Metro: किस शहर में कितना लंबा है मेट्रो नेटवर्क, रोजाना कितने लोग करते हैं सफर? जानें हर डिटेल

Bihar Metro: किस शहर में कितना लंबा है मेट्रो नेटवर्क, रोजाना कितने लोग करते हैं सफर? जानें हर डिटेल

Bihar Metro: भारत में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. चलिए इसी क्रम में जानें कि आखिर किस शहर में कितना लंबा मेट्रो नेटवर्क है.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Bihar Metro: भारत में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. चलिए इसी क्रम में जानें कि आखिर किस शहर में कितना लंबा मेट्रो नेटवर्क है.

Bihar Metro: बिहार की राजधानी पटना में विधनसभा चुनाव से पहले बीते दिन मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ हो गया है. आज (मंगलवार) से बिहार मेट्रो आम लोगों के लिए खुल गई है और इसमें आम यात्री सवारी कर सकते हैं. इसका न्यूनतम किराया 15 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है. आइए इसी क्रम में यह जान लेते हैं कि आखिर किस शहर में मेट्रो का नेटवर्क कितना लंबा है और रोजाना इसमें कितने लोग सफर करते हैं.

भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क शहरी परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. यह न केवल यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करता है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी लाभकारी है.
भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क शहरी परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. यह न केवल यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करता है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी लाभकारी है.
सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली मेट्रो की. इसकी लंबाई लगभग 393 किमी है. रोजाना सफर करने वाले यात्रियोंं की बात करें 2025 में औसतन 46.3 लाख यानि 4.63 मिलियन लोग डेली यात्रा करते हैं.
सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली मेट्रो की. इसकी लंबाई लगभग 393 किमी है. रोजाना सफर करने वाले यात्रियोंं की बात करें 2025 में औसतन 46.3 लाख यानि 4.63 मिलियन लोग डेली यात्रा करते हैं.
दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्कों में से एक है. यह नेटवर्क दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद को भी कवर करता है.
दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्कों में से एक है. यह नेटवर्क दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद को भी कवर करता है.
मुंबई मेट्रो नेटवर्क की लंबाई लगभग 523 किमी है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी निर्माणाधीन है. वर्तमान समय में देखें तो इसमें औसतन 7.7 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं.
मुंबई मेट्रो नेटवर्क की लंबाई लगभग 523 किमी है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी निर्माणाधीन है. वर्तमान समय में देखें तो इसमें औसतन 7.7 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं.
मुंबई मेट्रो का नेटवर्क विभिन्न लाइनों में बंटी है, जैसे मेट्रो-1, मेट्रो-2A, मेट्रो-3 (एक्वा लाइन) आदि. मेट्रो-3 की भूमिगत लाइन दक्षिण मुंबई को जोड़ने वाली पहली मेट्रो सेवा है.
मुंबई मेट्रो का नेटवर्क विभिन्न लाइनों में बंटी है, जैसे मेट्रो-1, मेट्रो-2A, मेट्रो-3 (एक्वा लाइन) आदि. मेट्रो-3 की भूमिगत लाइन दक्षिण मुंबई को जोड़ने वाली पहली मेट्रो सेवा है.
कोलकाता मेट्रो की लंबाई लगभग 73 किमी है और इसमें रोजाना औसतन 7 लाख यात्री डेली यात्रा करते हैं. कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी. यह नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है और शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है.
कोलकाता मेट्रो की लंबाई लगभग 73 किमी है और इसमें रोजाना औसतन 7 लाख यात्री डेली यात्रा करते हैं. कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी. यह नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है और शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है.
चेन्नई मेट्रो की लंबाई लगभग 96 किमी है. इसमें 2025 में औसतन 3.38 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं. चेन्नई मेट्रो का नेटवर्क शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है और यात्रियों को तेज और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करता है.
चेन्नई मेट्रो की लंबाई लगभग 96 किमी है. इसमें 2025 में औसतन 3.38 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं. चेन्नई मेट्रो का नेटवर्क शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है और यात्रियों को तेज और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करता है.
Published at : 07 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Patna Metro Bihar Metro PATNA Longest Metro Network India Metro Network

