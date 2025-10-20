हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Biggest Gold Heist: कहां हुई थी सबसे बड़ी सोने की चोरी, अरबों रुपये का ट्रक भर गोल्ड आंखों के सामने से ले उड़े थे चोर

Biggest Gold Heist: कहां हुई थी सबसे बड़ी सोने की चोरी, अरबों रुपये का ट्रक भर गोल्ड आंखों के सामने से ले उड़े थे चोर

Biggest Gold Heist: सोने की कीमतें दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में आज हम आपको सोने की सबसे बड़ी चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां चोरों ने ट्रक भरकर सोना गायब कर दिया.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Biggest Gold Heist: सोने की कीमतें दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में आज हम आपको सोने की सबसे बड़ी चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां चोरों ने ट्रक भरकर सोना गायब कर दिया.

Biggest Gold Heist: आज की तारीख में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. आम आदमी 1 ग्राम सोना खरीदने से पहले 10 बार सोच रहा है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक ट्रक भरकर अरबों रुपये का सोना अचानक गायब हो गया. न अलार्म बजा, न कोई गोली चली, लेकिन एयरपोर्ट के सबसे हाई-सिक्योर जोन से कीमती सोना गायब हो गया. क्या यह कोई पेशेवर चोरी थी या फिर अंदरूनी लोगों की मदद ने इसे आसान बना दिया? आइए जानें उस रहस्यमयी रात की कहानी, जब दुनिया की सबसे बड़ी सोने की चोरी हुई.

दुनिया में चोरी की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब चोरी का माल सोना हो और वो भी एक ट्रक भर हो, तो मामला अपने आप में रहस्यमयी बन जाता है. साल 2019 में कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट गोल्ड हाइस्ट को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज गोल्ड चोरी माना जाता है.
दुनिया में चोरी की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब चोरी का माल सोना हो और वो भी एक ट्रक भर हो, तो मामला अपने आप में रहस्यमयी बन जाता है. साल 2019 में कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट गोल्ड हाइस्ट को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज गोल्ड चोरी माना जाता है.
इस वारदात में चोरों ने एयरपोर्ट से करीब 6600 किलो सोना और विदेशी करेंसी गायब कर दी, जिसकी कीमत करीब 20 अरब रुपये से भी ज्यादा थी. यह घटना किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी. 17 अप्रैल 2019 की रात एक कार्गो ट्रक एयरपोर्ट के वॉल्ट से कीमती सोना लेकर निकला.
इस वारदात में चोरों ने एयरपोर्ट से करीब 6600 किलो सोना और विदेशी करेंसी गायब कर दी, जिसकी कीमत करीब 20 अरब रुपये से भी ज्यादा थी. यह घटना किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी. 17 अप्रैल 2019 की रात एक कार्गो ट्रक एयरपोर्ट के वॉल्ट से कीमती सोना लेकर निकला.
सबकुछ इतना सामान्य लग रहा था कि किसी को शक तक नहीं हुआ. ट्रक के पास असली पेपर थे, नकली नहीं और इसी चतुराई ने चोरों को देश के सबसे हाई-सिक्योरिटी जोन से माल उड़ाने का मौका दे दिया. जब तक सुरक्षा एजेंसियों को पता चला, ट्रक और सोना दोनों गायब हो चुके थे.
सबकुछ इतना सामान्य लग रहा था कि किसी को शक तक नहीं हुआ. ट्रक के पास असली पेपर थे, नकली नहीं और इसी चतुराई ने चोरों को देश के सबसे हाई-सिक्योरिटी जोन से माल उड़ाने का मौका दे दिया. जब तक सुरक्षा एजेंसियों को पता चला, ट्रक और सोना दोनों गायब हो चुके थे.
पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि महीनों से प्लान की गई प्रोफेशनल ऑपरेशन था.
पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि महीनों से प्लान की गई प्रोफेशनल ऑपरेशन था.
सोना एयरपोर्ट से स्विस बैंक के लिए ट्रांसफर होना था, लेकिन डिलीवरी से ठीक पहले उसे रास्ते से ही साफ कर दिया गया. कैमरों में धुंधले फुटेज और गुमनाम लाइसेंस प्लेट्स ने जांच को और मुश्किल बना दिया.
सोना एयरपोर्ट से स्विस बैंक के लिए ट्रांसफर होना था, लेकिन डिलीवरी से ठीक पहले उसे रास्ते से ही साफ कर दिया गया. कैमरों में धुंधले फुटेज और गुमनाम लाइसेंस प्लेट्स ने जांच को और मुश्किल बना दिया.
कई हफ्तों की छानबीन के बाद भी चोरों का कोई पता नहीं चला. शक एयरपोर्ट के कुछ अंदरूनी कर्मचारियों पर गया, क्योंकि चोरी इतनी परफेक्ट तरीके से अंजाम दी गई थी कि अंदर की जानकारी के बिना संभव ही नहीं था. पुलिस ने 25 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला.
कई हफ्तों की छानबीन के बाद भी चोरों का कोई पता नहीं चला. शक एयरपोर्ट के कुछ अंदरूनी कर्मचारियों पर गया, क्योंकि चोरी इतनी परफेक्ट तरीके से अंजाम दी गई थी कि अंदर की जानकारी के बिना संभव ही नहीं था. पुलिस ने 25 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला.
इस केस की खासियत यह रही कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना चोरी हुआ, फिर भी आज तक वो बरामद नहीं हुआ. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह सोना पिघलाकर छोटे बार्स में बदल दिया गया और अवैध बाजारों के जरिए बेच दिया गया. कुछ अफवाहें तो यहां तक कहती हैं कि इसका एक हिस्सा अफ्रीका के ब्लैक मार्केट में भी पहुंचा.
इस केस की खासियत यह रही कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना चोरी हुआ, फिर भी आज तक वो बरामद नहीं हुआ. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह सोना पिघलाकर छोटे बार्स में बदल दिया गया और अवैध बाजारों के जरिए बेच दिया गया. कुछ अफवाहें तो यहां तक कहती हैं कि इसका एक हिस्सा अफ्रीका के ब्लैक मार्केट में भी पहुंचा.
Published at : 20 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Today Gold Rate Gold Heist Biggest Gold Heist Toronto Gold Theft

Embed widget