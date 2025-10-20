एक्सप्लोरर
Biggest Gold Heist: कहां हुई थी सबसे बड़ी सोने की चोरी, अरबों रुपये का ट्रक भर गोल्ड आंखों के सामने से ले उड़े थे चोर
Biggest Gold Heist: सोने की कीमतें दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में आज हम आपको सोने की सबसे बड़ी चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां चोरों ने ट्रक भरकर सोना गायब कर दिया.
Biggest Gold Heist: आज की तारीख में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. आम आदमी 1 ग्राम सोना खरीदने से पहले 10 बार सोच रहा है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक ट्रक भरकर अरबों रुपये का सोना अचानक गायब हो गया. न अलार्म बजा, न कोई गोली चली, लेकिन एयरपोर्ट के सबसे हाई-सिक्योर जोन से कीमती सोना गायब हो गया. क्या यह कोई पेशेवर चोरी थी या फिर अंदरूनी लोगों की मदद ने इसे आसान बना दिया? आइए जानें उस रहस्यमयी रात की कहानी, जब दुनिया की सबसे बड़ी सोने की चोरी हुई.
Published at : 20 Oct 2025 12:43 PM (IST)
