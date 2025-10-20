इस केस की खासियत यह रही कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना चोरी हुआ, फिर भी आज तक वो बरामद नहीं हुआ. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह सोना पिघलाकर छोटे बार्स में बदल दिया गया और अवैध बाजारों के जरिए बेच दिया गया. कुछ अफवाहें तो यहां तक कहती हैं कि इसका एक हिस्सा अफ्रीका के ब्लैक मार्केट में भी पहुंचा.