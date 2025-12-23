एक्सप्लोरर
यूट्यूबर अरमान मलिक ने बच्चों की नैनी को उठाया गोद में, देखकर फैंस गए चौंक
Arman Malik: यूट्यूबर अरमान मलिक आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. अब हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बच्चों की नैनी के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं.
यूट्यूबर अरमान मलिक इन दिनों अपने नए गाने को लेकर चर्चा में हैं. उनका ये गाना फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वहीं अब हाल ही में अरमान मलिक का एक वीडियो सोशल मिडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बच्चों की नैनी के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.
Published at : 23 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Tags :Armaan Malik Payal Malik Kritika Malik
