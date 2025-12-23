एक्सप्लोरर
विवियन डीसेना की हीरोइन ईशा सिंह बिखेरती हैं हुस्न का जलवा, 10 फोटोज में देखें लाफ्टर शेफ फेम एक्ट्रेस की खूबसूरती
Birthday Special: लाफ्टर शेफ फेम ईशा सिंह अपनी खूबसूरती और स्टाइल से फैंस का दिल जीतती हैं. सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. देखें उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें.
टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस ईशा सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं.उन्हें खास पहचान टीवी शो ‘लाफ्टर शेफ’ से मिली जहां उनके क्यूट एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस और चार्म ने सबका दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज आते ही वायरल हो जाती हैं और फैंस उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ करते हैं. ईशा अपने सिंपल और ग्लैमरस लुक्स दोनों में ही बेहद खुबसूरत दिखती हैं. खास बात यह है कि कल उनका बर्थडे है और फैंस उनकी पुरानी और नई फोटोज शेयर कर उन्हें एडवांस बर्थडे विशेज दे रहे हैं.
Published at : 23 Dec 2025 01:39 PM (IST)
