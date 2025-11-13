हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के रोहित पुरोहित ने EMI पर खरीदा घर, डेढ़ साल में चुकाया लोन, खुशी से झूमा एक्टर

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के रोहित पुरोहित ने EMI पर खरीदा घर, डेढ़ साल में चुकाया लोन, खुशी से झूमा एक्टर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले रोहित पुरोहित किसी पहचान के मोहताज नहीं . इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 11:29 AM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले रोहित पुरोहित किसी पहचान के मोहताज नहीं . इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

रोहित पुरोहित ने एक्ट्रेस शीना बजाज संग शादी की है. ये कपल अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बना रहता है.

1/7
रोहित पुरोहित और शीना बजाज ने हाल ही में मुंबई में अपना सपनों का आशियाना खरीदा है. इस घर को खरीदने के लिए कपल ने अपनी सारी सेविंग कुर्बान कर दी.
रोहित पुरोहित और शीना बजाज ने हाल ही में मुंबई में अपना सपनों का आशियाना खरीदा है. इस घर को खरीदने के लिए कपल ने अपनी सारी सेविंग कुर्बान कर दी.
2/7
कपल ने कहा कि कुछ भी पैसा जुड़ा हुआ नहीं था.लेकिन, भगवान पर विश्वास करके सारी EMI डेढ़ साल में चुका दी. रोहित और शीना ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की है.
कपल ने कहा कि कुछ भी पैसा जुड़ा हुआ नहीं था.लेकिन, भगवान पर विश्वास करके सारी EMI डेढ़ साल में चुका दी. रोहित और शीना ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की है.
3/7
रोहित ने इंटरव्यू में कहा कि शीना हमेशा से मुंबई में घर खरीदना चाहती थी. उसने मुझे बिना बताए घर देखना शुरू कर दिया था. मैं घर खरीदने के फेवर में नहीं था.
रोहित ने इंटरव्यू में कहा कि शीना हमेशा से मुंबई में घर खरीदना चाहती थी. उसने मुझे बिना बताए घर देखना शुरू कर दिया था. मैं घर खरीदने के फेवर में नहीं था.
4/7
रोहित ने कहा कि काफी सालों से मैं इस शहर में हूं, लेकिन घर खरीदने के बारे में नहीं सोचा. शीना ऐसा चाहती थी, उसने कोविड के दौरान ही घर ढूंढना शुरू कर दिया था. हमने इस घर में सारी सेविंग्स लगा दी.
रोहित ने कहा कि काफी सालों से मैं इस शहर में हूं, लेकिन घर खरीदने के बारे में नहीं सोचा. शीना ऐसा चाहती थी, उसने कोविड के दौरान ही घर ढूंढना शुरू कर दिया था. हमने इस घर में सारी सेविंग्स लगा दी.
5/7
एक्टर ने कहा कि वो EMI और लोन को लेकर टेंशन में रहने लगे. तभी उनके पास काम का रिक्वेस्ट आया. बैक-टू-बैक शोज किए और करीब डेढ़ साल में EMI चुका दी.
एक्टर ने कहा कि वो EMI और लोन को लेकर टेंशन में रहने लगे. तभी उनके पास काम का रिक्वेस्ट आया. बैक-टू-बैक शोज किए और करीब डेढ़ साल में EMI चुका दी.
6/7
शीना ने बताया कि उन्होंने रोहित से कहा था कि हम दोनों ही इस घर के लिए मेहनत करेंगे. सपनों और डिसिप्लिन को बैलेंस करेंगे. बराबर की जिम्मेदारी उठाई.
शीना ने बताया कि उन्होंने रोहित से कहा था कि हम दोनों ही इस घर के लिए मेहनत करेंगे. सपनों और डिसिप्लिन को बैलेंस करेंगे. बराबर की जिम्मेदारी उठाई.
7/7
शीना ने कहा कि रोहित सेट पर बिजी रहते थे. लेकिन मैंने, इंटीरियर, बजट और डिजाइन चॉइस पर काम किया. सिर्फ पैसों से ही नहीं कमिटमेंट से इस घर को बनाया.
शीना ने कहा कि रोहित सेट पर बिजी रहते थे. लेकिन मैंने, इंटीरियर, बजट और डिजाइन चॉइस पर काम किया. सिर्फ पैसों से ही नहीं कमिटमेंट से इस घर को बनाया.
Published at : 13 Nov 2025 11:29 AM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ROHIT PUROHIT

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
जनरल नॉलेज
Aircraft Safety: क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget