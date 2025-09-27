हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रणाली राठौड़ की 'बेटी' की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में है 'ग्लैम डॉल', एक झलक देख हार बैठेंगे दिल

प्रणाली राठौड़ की 'बेटी' की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में है 'ग्लैम डॉल', एक झलक देख हार बैठेंगे दिल

ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल चौथा जनरेशन चल रहा है. शो के तीसरे जनरेशन में प्रणाली राठौड़ ने अक्षरा की भूमिका निभाई थी. अक्षरा ने अपनी बेटी का नाम अभिरा रखा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 06:04 PM (IST)
ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल चौथा जनरेशन चल रहा है. शो के तीसरे जनरेशन में प्रणाली राठौड़ ने अक्षरा की भूमिका निभाई थी. अक्षरा ने अपनी बेटी का नाम अभिरा रखा था.

ये रिश्ता क्या कहलाता है का चौथा जनरेशन अभिरा की लाइफ पर ही बेस्ड है. शो में अभिरा की भूमिका में समृद्धि शुक्ला नजर आ रही हैं.

1/10
ये रिश्ता क्या कहलाता है में चौथी पीढ़ी दिखाई जा रही है, जिसमें अभिरा और अरमान की कहानी पर फोकस किया जा रहा है. शो में अभिरा की भूमिका समृद्धि शुक्ला निभा रही हैं.
ये रिश्ता क्या कहलाता है में चौथी पीढ़ी दिखाई जा रही है, जिसमें अभिरा और अरमान की कहानी पर फोकस किया जा रहा है. शो में अभिरा की भूमिका समृद्धि शुक्ला निभा रही हैं.
2/10
समृद्धि शुक्ला बेशक आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
समृद्धि शुक्ला बेशक आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
3/10
लेकिन क्या आप जानते हैं कि समृद्धि शुक्ला की पहली कमाई कितनी थी. जनसत्ता को दिए इंटरव्यू में खुद एक्ट्रेस ने इस बारे में खुलासा किया था.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि समृद्धि शुक्ला की पहली कमाई कितनी थी. जनसत्ता को दिए इंटरव्यू में खुद एक्ट्रेस ने इस बारे में खुलासा किया था.
4/10
समृद्धि ने बताया कि उनकी पहली जॉब वॉयस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर थी. कई कार्टून शोज में उन्होंने अपनी आवाज दी है.
समृद्धि ने बताया कि उनकी पहली जॉब वॉयस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर थी. कई कार्टून शोज में उन्होंने अपनी आवाज दी है.
5/10
समृद्धि शुक्ला पॉपुलर कार्टून डोरेमोन और छोटा भीम में भी अपनी आवाज दे चुकी हैं.
समृद्धि शुक्ला पॉपुलर कार्टून डोरेमोन और छोटा भीम में भी अपनी आवाज दे चुकी हैं.
6/10
समृद्धि शुक्ला ने अपनी पहली कमाई के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें एक हजार रुपये मिले थे. उन पैसों को उन्होंने सेव किया था.
समृद्धि शुक्ला ने अपनी पहली कमाई के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें एक हजार रुपये मिले थे. उन पैसों को उन्होंने सेव किया था.
7/10
समृद्धि शुक्ला ने अपनी पहली कमाई के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें एक हजार रुपये मिले थे. उन पैसों को उन्होंने सेव किया था.
समृद्धि शुक्ला ने अपनी पहली कमाई के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें एक हजार रुपये मिले थे. उन पैसों को उन्होंने सेव किया था.
8/10
इस शो के बंद होने के बाद समृद्धि शुक्ला को ये रिश्ता क्या कहलाता है का ऑफर मिला और उनकी किस्मत चमक गई.
इस शो के बंद होने के बाद समृद्धि शुक्ला को ये रिश्ता क्या कहलाता है का ऑफर मिला और उनकी किस्मत चमक गई.
9/10
अब समृद्धि प्रति एपिसोड मोटी कमाई करती हैं और बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं.
अब समृद्धि प्रति एपिसोड मोटी कमाई करती हैं और बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं.
10/10
सोशल मीडिया पर समृद्धि की शानदार फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उनके 647K फॉलोवर्स हैं.
सोशल मीडिया पर समृद्धि की शानदार फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उनके 647K फॉलोवर्स हैं.
Published at : 27 Sep 2025 06:04 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Pranali Rathod Samridhii Shukla

Photo Gallery

View More
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
Embed widget