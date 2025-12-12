हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चीन के एक लाख भारत में कितने? ये है वहां नौकरी करने के फायदे

चीन के एक लाख भारत में कितने? ये है वहां नौकरी करने के फायदे

चीन में नौकरी करने से भारतीय कर्मचारियों को उच्च सैलरी और बेहतर करियर अवसर मिलते हैं. इसके अलावा वहां का अंतरराष्ट्रीय अनुभव और संस्कृति सीखना भी बड़ा फायदा है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Dec 2025 05:34 PM (IST)
चीन में नौकरी करने का सपना देख रहे कई लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां काम करने का सही फायदा कितना है और पैसे का भारतीय मुद्रा में क्या मूल्य होगा. खासकर जो लोग विदेश में काम करके अच्छा अनुभव और पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है.

सबसे पहले बात करते हैं पैसे की. चीन की मुद्रा युआन (Chinese Yuan) है. अगर सीधे रूप में देखा जाए तो 1 युआन = 12.81 भारतीय रुपये होता है. यानी, अगर कोई व्यक्ति चीन में 1,00,000 युआन कमाता है, तो वह भारत में लगभग 12,81,000 रुपये के बराबर होगा. यह आंकड़ा भारत में आम सैलरी की तुलना में काफी ज्यादा है. यही वजह है कि कई लोग चीन में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं.

चीन में काम करने के कई फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां सैलरी अच्छी होती है. भारत के मुकाबले वहां अनुभव के हिसाब से वेतन काफी उच्च होता है. इसके अलावा, चीन में विभिन्न उद्योग और कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं. टेक्नोलॉजी, निर्माण, इंजीनियरिंग, और शिक्षा के क्षेत्र में यहां नौकरियों के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं.

क्या है फायदा

एक और फायदा यह है कि वहां काम करने से व्यक्ति का अनुभव अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो जाता है. चीन में काम करने वाले कर्मचारी अलग-अलग देशों के साथ काम करना सीखते हैं. इसके चलते उनका करियर आगे बढ़ता है और उन्हें नई स्किल्स भी सीखने का मौका मिलता है.

भाषा और संस्कृति को लेकर भी चीन में काम करना सीखने का अच्छा अनुभव है. चीन की संस्कृति और जीवनशैली जानने का मौका मिलता है. यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव भी होता है. कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को शिक्षा और ट्रेनिंग का अवसर भी देती हैं, जिससे उनके स्किल्स और बेहतर हो जाते हैं.

ये हैं जरूरी बातें

हालांकि, चीन में काम करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. वहां की भाषा और नियमों की जानकारी होना लाभकारी रहता है. साथ ही, जीवन शैली और खर्चों की तुलना करना भी जरूरी है. चीन में रहकर खर्चा करना भारत के मुकाबले अलग होता है. लेकिन अगर अच्छी सैलरी और अनुभव मिल रहा है, तो यह निवेश बिल्कुल फायदे वाला साबित होता है.

अगर भारत में तुलना करें, तो 1,00,000 युआन का मतलब लगभग 12.81 लाख रुपये है. यह सैलरी किसी भी भारतीय कंपनी में शुरुआती स्तर पर बहुत ही उच्च मानी जाएगी. इसलिए युवा कर्मचारी और पेशेवरों के लिए चीन में नौकरी एक आकर्षक विकल्प बन गई है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 05:34 PM (IST)
