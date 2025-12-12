एशिया कप में एक दिन भी नहीं टिका वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, इस पाकिस्तानी ने पीछे छोड़ा

अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप के पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी देखने को मिली, उन्होंने 95 गेंदों में 171 रन बनाए. इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके जड़े. ये अंडर-19 एशिया कप की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी, हालांकि उनका ये रिकॉर्ड एक दिन भी नहीं टिक पाया. पाकिस्तान के बल्लेबाज समीर मन्हास ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले दिन ग्रुप ए की चारों टीमें मैदान पर उतरी. एक मुकाबला भारत अंडर-19 टीम और यूएई अंडर-19 टीम के बीच दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला गया. दूसरा मैच पाकिस्तान और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच दुबई के सेवेंस स्टेडियम में हुआ. भारत ने यूएई को हराया, वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला. पाकिस्तान ने यूएई को हराया, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड समीर मिन्हास को मिला.

कुछ देर में टूटा वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही दिन एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, वह अंडर-19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने. वैभव ने 171 रन बनाए, जिसकी मदद से भारतीय टीम ने 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में यूएई 199 रन ही बना सकी, भारत ने 234 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लिया.

वैभव का ये बड़ा रिकॉर्ड कुछ देर में ही टूट गया, दूसरे मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज समीर मन्हास ने मलेशिया के खिलाफ 177 रनों की पारी खेली. अब मन्हास अंडर-19 एशिया कप में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए. 148 गेंदों में खेली इस पारी में मन्हास ने 8 छक्के और 11 चौके लगाए.

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 345 रन बनाए थे, जवाब में मलेशिया की पूरी टीम 48 रनों पर सिमट गई.

अगले मुकाबले में आमने सामने होगी भारत-पाकिस्तान

अब भारत और पाकिस्तान का अगला मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ है. 14 दिसंबर को होने वाला ये मैच आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाएगा. मैच भारतीय समयनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.