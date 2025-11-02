एक्सप्लोरर
46 साल की उम्र में बिकिनी पहन इतराईं उर्वशी ढोलकिया, कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर
Urvashi Dholakia Bikini Photos: टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने सोशल मीडिया पर बिकिनी लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. जो अब सोशल मीडिया का पारा बढ़ा रही हैं.
टीवी की पॉपुलर वैम्प रही उर्वशी ढोलकिया इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में बेहद हसीन लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जो इंटरनेट पर आते ही वायरल होने लगी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Tags :Urvashi Dholakia TV News
टेलीविजन
10 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज
टेलीविजन
7 Photos
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
6 Photos
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion