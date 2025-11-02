हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
46 साल की उम्र में बिकिनी पहन इतराईं उर्वशी ढोलकिया, कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर

Urvashi Dholakia Bikini Photos: टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने सोशल मीडिया पर बिकिनी लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. जो अब सोशल मीडिया का पारा बढ़ा रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 02 Nov 2025 04:17 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर वैम्प रही उर्वशी ढोलकिया इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में बेहद हसीन लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जो इंटरनेट पर आते ही वायरल होने लगी है.

उर्वशी ढोलकिया ने कई सालों तक अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए टीवी की दुनिया पर राज किया है. अब एक्ट्रेस काम से दूर सुकून के पल एंजॉय कर रही हैं.
उर्वशी सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में तस्वीरें शेयर करती हैं.
एक्ट्रेस लेटेस्ट तस्वीरों में बिकिनी पहनकर पूल किनारे कहर ढहाती हुई नजर आई. उनकी ये कातिल अदाएं अब फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
उर्वशी हर तस्वीर में अलग पोज दे रही हैं. वहीं कुछ फोटोज में सूरज की रोशनी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
बता दें कि उर्वशी ढोलकिया ने बेहद कम उम्र में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था. अपने लंबे करियर में वो कई हिट शोज में नजर आई हैं.
लेकिन उर्वशी को सबसे ज्यादा पहचान 'कसौटी जिंदगी की' में 'कोमोलिका' का रोल निभाकर मिली. जिसे आज भी फैंस याद करते हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो उर्वशी ने 16 साल की उम्र में शादी की और 17 की उम्र में वो जुड़वां बच्चों की मां भी बन गई. फिर अगले ही साल एक्ट्रेस का पति से तलाक हो गया.
Published at : 02 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
Urvashi Dholakia TV News

Photo Gallery

