बॉर्डर फिल्म का जब भी नाम आता है तो इंसान के अंदर एक अलग सा जोश जाग जाता है. फिल्म बॉर्डर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म की टीम प्रमोशन में लग गई है. 2 जनवरी को फिल्म का गाना घर कब आओगे रिलीज किया गया है. ये इवेंट जैसलमेर में हुआ था. जहां से बीएसएफ जवानों के साथ सनी, अहान और वरुण का डांस करते हुए वीडियो भी सामने आया है.

सॉन्ग के इवेंट लॉन्च पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन पहुंचे थे. जहां पर घर कब आओगे गाने को सुनकर हर कोई इमोशनल भी हो गया. इस इवेंट का खास वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें रियल हीरो (बीएसएफ जवान) घर कब आओगे गाने पर डांस करते हैं और बाद में अहान, सनी और वरुण को अपने साथ ले जाते हैं.

बीएसएफ जवानों के साथ किया डांस

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तीनों जवानों के साथ खूब मस्ती करते हुए डांस कर रहे हैं. सभी ने साथ में मिलकर डांस किया और उसके बाद जवानों के साथ फोटोज भी क्लिक करवाई. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- हमारे देश के रियल हीरो. वहीं दूसरे ने लिखा- कितना प्यारा वीडियो है. एक ने लिखा- 2026 का बेस्ट गाना है.

इस इवेंट में 12,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें आर्म फोर्सेस के सदस्य, स्थानीय निवासी और फिल्म की पूरी टीम शामिल थी. सिंगर सोनू निगम भी लॉन्च के मौके पर मौजूद थे. BSF राजस्थान फ्रंटियर के IG ML गर्ग और साउथ सेक्टर के DIG महेश कुमार नेगी समेत सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे.

बॉर्डर 2 की बात करें तो अब फैंस इसके ट्रेलर के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का टीजर कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था और अब गाना भी रिलीज कर दिया गया है.

