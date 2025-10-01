एक्सप्लोरर
'तुम से तुम तक' की अनु की 10 तस्वीरें, यूं ही नहीं 45 साल का आर्यवर्धन 20 की इस हसीना पर हो गया फिदा
जी टीवी के पॉपुलर शो तुम से तुम तक में अनु की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली निहारिका चौकसे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है.
शरद केलकर के संग तुम से तुम तक में नजर आ रहीं निहारिका चौकसे छोटे पर का जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 01 Oct 2025 06:37 PM (IST)
टेलीविजन
9 Photos
'तुम से तुम तक' की अनु रियल लाइफ में है बेहद ग्लैमरस, 20 साल की इस हसीना की देखें 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
अविका गौर के ऑनस्क्रीन पति 'जगिया' की 10 तस्वीरें, 17 सालों बाद हो गए हैं काफी हैंडसम
टेलीविजन
7 Photos
गोल्डन साड़ी में देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्रेडिशनल लुक, बेटे और पति संग दुर्गा पूजा पंडाल में आईं नजर
टेलीविजन
7 Photos
बालिका से वधू तक... मिलिंद से शादी के बाद अविका ने शेयर की पहली तस्वीर, फैंस बोले- 'नजर न लगे'
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
'तुम से तुम तक' की अनु रियल लाइफ में है बेहद ग्लैमरस, 20 साल की इस हसीना की देखें 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
अविका गौर के ऑनस्क्रीन पति 'जगिया' की 10 तस्वीरें, 17 सालों बाद हो गए हैं काफी हैंडसम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion