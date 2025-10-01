हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुम से तुम तक' की अनु की 10 तस्वीरें, यूं ही नहीं 45 साल का आर्यवर्धन 20 की इस हसीना पर हो गया फिदा

'तुम से तुम तक' की अनु की 10 तस्वीरें, यूं ही नहीं 45 साल का आर्यवर्धन 20 की इस हसीना पर हो गया फिदा

जी टीवी के पॉपुलर शो तुम से तुम तक में अनु की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली निहारिका चौकसे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 06:37 PM (IST)
जी टीवी के पॉपुलर शो तुम से तुम तक में अनु की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली निहारिका चौकसे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है.

शरद केलकर के संग तुम से तुम तक में नजर आ रहीं निहारिका चौकसे छोटे पर का जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं.

1/9
19 अप्रैल 2005 को निहारिका का जन्म मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था. एक्ट्रेस अभी महज 20 साल की ही हैं.
19 अप्रैल 2005 को निहारिका का जन्म मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था. एक्ट्रेस अभी महज 20 साल की ही हैं.
2/9
निहारिका ने मुंबई में रहकर अपनी पढ़ाई की है और यहीं से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
निहारिका ने मुंबई में रहकर अपनी पढ़ाई की है और यहीं से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
3/9
निहारिका ने 2018 में ये है मोहब्बतें में छोटा सा रोल निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
निहारिका ने 2018 में ये है मोहब्बतें में छोटा सा रोल निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
4/9
उसके बाद एक्ट्रेस को 2021 में ये रिश्ता क्या कहलाता है में निष्ठा बिड़ला के रोल में देखा गया था.
उसके बाद एक्ट्रेस को 2021 में ये रिश्ता क्या कहलाता है में निष्ठा बिड़ला के रोल में देखा गया था.
5/9
एक्ट्रेस को उसके बाद स्टार प्लस के पॉपुलर शो 2022 में फालतू शो में लीड रोल में देखा गया और घर-घर में अपनी पहचान बनाई
एक्ट्रेस को उसके बाद स्टार प्लस के पॉपुलर शो 2022 में फालतू शो में लीड रोल में देखा गया और घर-घर में अपनी पहचान बनाई
6/9
इन टीवी शोज के अलावा निहारिका को जनहित में जारी और जहां चार यार जैसी कुछ फिल्मों में भी देखा जा चुका है.
इन टीवी शोज के अलावा निहारिका को जनहित में जारी और जहां चार यार जैसी कुछ फिल्मों में भी देखा जा चुका है.
7/9
इन दिनों निहारिका तुम से तुम तक शो में नजर आ रही हैं. इस शो में उन्हें 45 साल के आर्यवर्धन से प्यार हो जाता है.
इन दिनों निहारिका तुम से तुम तक शो में नजर आ रही हैं. इस शो में उन्हें 45 साल के आर्यवर्धन से प्यार हो जाता है.
8/9
हालांकि, जब इस शो का प्रीमियर हुआ तो लोगों ने कास्ट को लेकर काफी ट्रोल किया.
हालांकि, जब इस शो का प्रीमियर हुआ तो लोगों ने कास्ट को लेकर काफी ट्रोल किया.
9/9
लेकिन दर्शक अब इस शो को काफी पसंद कर रहे हैं. इतना ही नहीं टीआरपी में भी ये शो टॉप 10 में जगह बना पाई है.
लेकिन दर्शक अब इस शो को काफी पसंद कर रहे हैं. इतना ही नहीं टीआरपी में भी ये शो टॉप 10 में जगह बना पाई है.
Published at : 01 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Embed widget