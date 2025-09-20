हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशरद मल्होत्रा की वाइफ की 10 तस्वीरें, Ex गर्लफ्रेंड दिव्यांका त्रिपाठी से भी ज्यादा है खूबसूरत और ग्लैमरस

शरद मल्होत्रा की वाइफ की 10 तस्वीरें, Ex गर्लफ्रेंड दिव्यांका त्रिपाठी से भी ज्यादा है खूबसूरत और ग्लैमरस

शरद मल्होत्रा टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. एक वक्त था जब वो दिव्यांका त्रिपाठी के साथ रिलेशनशिप में थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 12:22 PM (IST)
शरद मल्होत्रा टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. एक वक्त था जब वो दिव्यांका त्रिपाठी के साथ रिलेशनशिप में थे.

शरद मल्होत्रा की वाइफ का नाम रिप्सी भाटिया है. शरद अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं. एक्टर अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी वाइफ पर प्यार लुटाते हैं.

1/10
शरद मल्होत्रा ने 20 अप्रैल 2019 को रिप्सी भाटिया संग शादी की थी. तबसे लेकर अभी तक ये कपल साथ है और एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं.
शरद मल्होत्रा ने 20 अप्रैल 2019 को रिप्सी भाटिया संग शादी की थी. तबसे लेकर अभी तक ये कपल साथ है और एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं.
2/10
रिप्सी भाटिया से शरद की मुलाकात उनकी बहन के जरिए हुई थी. पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया.
रिप्सी भाटिया से शरद की मुलाकात उनकी बहन के जरिए हुई थी. पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया.
3/10
उसके बाद रिप्सी और शरद के रिश्ते को परिवार ने आगे बढ़ाया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए.
उसके बाद रिप्सी और शरद के रिश्ते को परिवार ने आगे बढ़ाया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए.
4/10
बता दें शरद मल्होत्रा ने रिप्सी भाटिया संग 2019 में फरवरी में सगाई की थी. उसके बाद अप्रैल में शादी हुई.
बता दें शरद मल्होत्रा ने रिप्सी भाटिया संग 2019 में फरवरी में सगाई की थी. उसके बाद अप्रैल में शादी हुई.
5/10
मुंबई के एक गुरुद्वारे में शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया की आनंद करज रस्म हुई थी. इस दौरान कपल की फैमिली और दोस्त मौजूद थे.
मुंबई के एक गुरुद्वारे में शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया की आनंद करज रस्म हुई थी. इस दौरान कपल की फैमिली और दोस्त मौजूद थे.
6/10
शरद मल्होत्रा की वाइफ रिप्सी भाटिया एक फैशन डिजाइनर हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं.
शरद मल्होत्रा की वाइफ रिप्सी भाटिया एक फैशन डिजाइनर हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं.
7/10
शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया दोनों ही सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं और एक से बढ़कर एक अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हैं.
शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया दोनों ही सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं और एक से बढ़कर एक अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हैं.
8/10
कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें आई थीं कि शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसे में कपल तलाक ले सकते हैं.
कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें आई थीं कि शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसे में कपल तलाक ले सकते हैं.
9/10
शरद मल्होत्रा ने इस खबर पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि किसी को भी मेरे घर में घूसने की जरूरत नहीं है. अगर आप घुसोगे तो मैं भी आपके घर में घुसूंगा फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी.
शरद मल्होत्रा ने इस खबर पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि किसी को भी मेरे घर में घूसने की जरूरत नहीं है. अगर आप घुसोगे तो मैं भी आपके घर में घुसूंगा फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी.
10/10
गणेश चतुर्थी के मौके पर शरद ने वाइफ के संग तस्वीर शेयर की. इस फोटो में रिप्सी को देख लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट हैं.
गणेश चतुर्थी के मौके पर शरद ने वाइफ के संग तस्वीर शेयर की. इस फोटो में रिप्सी को देख लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट हैं.
Published at : 20 Sep 2025 12:22 PM (IST)
Tags :
Sharad Malhotra Ripci Bhatia Divyanka Tripathi

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
विश्व
खुदाई के दौरान मिला 450 किलो का बम, मच गया हड़कंप, खाली कराए गए घर; द्वितीय विश्वयुद्ध से क्या है कनेक्शन?
खुदाई के दौरान मिला 450 किलो का बम, मच गया हड़कंप, खाली कराए गए घर; द्वितीय विश्वयुद्ध से क्या है कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
लाइफस्टाइल
स्मोकिंग-ड्रिंकिंग ही नहीं, रोजमर्रा के साइलेंट रिस्क फैक्टर भी बढ़ाते हैं कैंसर का खतरा
स्मोकिंग-ड्रिंकिंग ही नहीं, रोजमर्रा के साइलेंट रिस्क फैक्टर भी बढ़ाते हैं कैंसर का खतरा
नौकरी
Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget