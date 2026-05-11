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राम, सीता से लेकर रावण तक, जानिए कौन है 'रामायण' स्टारकास्ट के रियल लाइफ पार्टनर्स
शो 'रामायण' में राम-सीता की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कलाकारों ने असल जिंदगी में किसे अपनी जीवनसाथी बनाया है? आइए जानते हैं.
टीवी शो 'रामायण' में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने शो में दीपिका चिखलिया (सीता) संग शादी की थी. दोनों कि जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसी बीच आइए जानते हैं कि इन कलाकारों ने रियल लाइफ में किससे शादी की है.
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Published at : 11 May 2026 04:05 PM (IST)
Tags :RAMAYAN Arun Govil Dipika Chikhlia
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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