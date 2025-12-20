'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख आदित्य धर की फैन हुईं कंगना रनौत

इन दिनों पूरे देश पर 'धुरंधर' का खुमार चढ़ा है. फिल्म को हर तरफ से शाबाशी मिल रही है और ये बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी 'धुरंधर' देख ली है. अपने बेबाक बयानों के लिए पॉपुलर एक्ट्रेस ने फिल्म देखने के बाद इसका रिव्यू भी शेयर किया है. कंगना ने 'धुरंधर' के लिए डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर तारीफ की है.

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'धुरंधर' का एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा- 'मैंने धुरंधर देखी और मुझे बहुत मजा आया. इस बेस्ट मास्टरपीस की आर्ट और क्राफ्ट से मैं पूरी तरह से इंस्पायर हुई, लेकिन फिल्म निर्माता के इरादे की मैं दिल से तारीफ करती हूं.'

'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...'

कंगना रनौत ने आगे 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफों के पुल बांध दिए. इसके साथ ही उन्होंने डायरेक्टर की वाइफ यामी गौतम को भी बधाई दी. दंगना ने लिखा- 'डियर आदित्य धर जी, बॉर्डर पर हमारे रक्षा बल, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की, मजा आ गया. पूरी फिल्म देखते हुए मैंने सीटियां बजाईं और तालियां बजाईं. सभी का काम शानदार है, लेकिन इस शो के धुरंधर खुद फिल्म मेकर आदित्य धर हैं. यामी गौतम को भी बधाई.'

कंगना रनौत की इस पोस्ट को आदित्य धर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में डायरेक्टर ने लिखा- 'थैंक्यू सो मच कंगना जी.'

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि 'धुरंधर' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 15 दिनों में 503.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी रणवीर सिंह की फिल्म ने 745 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. 'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसी स्टार्स अहम रोल में नजर आए हैं.