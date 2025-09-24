हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनNavratri 2025: गरबा नाइट के लिए अनुष्का सेन के इस लुक से लें इंस्पिरेशन, पूरी महफिल में छा जाएंगीं

Navratri 2025: गरबा नाइट के लिए अनुष्का सेन के इस लुक से लें इंस्पिरेशन, पूरी महफिल में छा जाएंगीं

Navratri 2025: गरबा नाइट के लिए अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप अनुष्का सेन की तरह खुद को स्टाइल कर सकती हैं और पूरी महफिल में अपने हुस्न का जादू चला सकती हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 24 Sep 2025 08:08 AM (IST)
Navratri 2025: गरबा नाइट के लिए अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप अनुष्का सेन की तरह खुद को स्टाइल कर सकती हैं और पूरी महफिल में अपने हुस्न का जादू चला सकती हैं.

नवरात्रि भारत के सबसे वाइब्रेंट फेस्टिवल्स में से एक है, जिसे पूरे देश में भव्यता और भक्ति के साथ मनाया जाता है. नौ दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्योहार देवी दुर्गा के नौ दिव्य रूपों का सम्मान करता है और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय का प्रतीक है. आध्यात्मिक अनुष्ठानों, उपवास, प्रार्थना और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लबरेज ये फेस्टिवल गरबा और डांडिया नाइट्स की रंगीन परंपराओं के जरिये लोगों को एक साथ लाता है. अगर आप भी गरबा नाइट में जा रही है और अपने आउटफिट से लेकर अपने लुक को एकदम स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो आप अनुष्का सेन के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.

1/9
अनुष्का सेन ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर अपनी नवरात्रि उत्सव की एक झलक दिखाई है.
अनुष्का सेन ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर अपनी नवरात्रि उत्सव की एक झलक दिखाई है.
2/9
अनुष्का ने ट्रेडिशनल फेस्टिव आउटफिट का एक ग्लैमरस अंदाज़ दिखाकर अपने फॉलोअर्स का दिल जीत लिया है.
अनुष्का ने ट्रेडिशनल फेस्टिव आउटफिट का एक ग्लैमरस अंदाज़ दिखाकर अपने फॉलोअर्स का दिल जीत लिया है.
3/9
अनुष्का द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में, अभिनेत्री क्रीम कलर के लहंगे और मैचिंग ब्लाउज़ में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
अनुष्का द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में, अभिनेत्री क्रीम कलर के लहंगे और मैचिंग ब्लाउज़ में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
4/9
उन्होंने सीक्विन और बारीक एम्ब्राइडरी वाली चोली कैरी की है. उनके लहंगे पर भी वैसा ही शाइनी डिज़ाइन है जो उनके आउटफिट को बेहद एलीगेंट बना रहा है.
उन्होंने सीक्विन और बारीक एम्ब्राइडरी वाली चोली कैरी की है. उनके लहंगे पर भी वैसा ही शाइनी डिज़ाइन है जो उनके आउटफिट को बेहद एलीगेंट बना रहा है.
5/9
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए, अनुष्का ने अपने आउटफिट को झुमकों और मैचिंग नेकलेस के साथ स्टाइल किया है. जिससे उनके आउटफिट की चमक और भी बढ़ गई.
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए, अनुष्का ने अपने आउटफिट को झुमकों और मैचिंग नेकलेस के साथ स्टाइल किया है. जिससे उनके आउटफिट की चमक और भी बढ़ गई.
6/9
उन्होंने सटल मेकअप के साथ मिड पार्टिशन वाले वेवी कर्ल हेयरस्टाइल बनाया है.
उन्होंने सटल मेकअप के साथ मिड पार्टिशन वाले वेवी कर्ल हेयरस्टाइल बनाया है.
7/9
अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए अनुष्का सेन ने कैप्शन में
अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए अनुष्का सेन ने कैप्शन में "हैप्पी नवरात्रि" और "नगाड़ा संग ढोल" गाना मेंशन किया है.
8/9
वहीं अब अनुष्का सेन की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस लुक के दीवाने हो रहे हैं.
वहीं अब अनुष्का सेन की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस लुक के दीवाने हो रहे हैं.
9/9
अगर आप गरबा नाइट में जाने की सोच रही हैं तो अनुष्का सेन का ये लुक आपके लिए भी परफेक्ट होगा.
अगर आप गरबा नाइट में जाने की सोच रही हैं तो अनुष्का सेन का ये लुक आपके लिए भी परफेक्ट होगा.
Published at : 24 Sep 2025 08:08 AM (IST)
Tags :
Anushka Sen Navratri 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
ट्रेंडिंग
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
हेल्थ
Walking for Blood Pressure: हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
टेक्नोलॉजी
दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन किस देश के पास है? ऐसी तकनीक जिससे छूट जाते हैं दुश्मन के पसीने
दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन किस देश के पास है? ऐसी तकनीक जिससे छूट जाते हैं दुश्मन के पसीने
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget