Navratri 2025: गरबा नाइट के लिए अनुष्का सेन के इस लुक से लें इंस्पिरेशन, पूरी महफिल में छा जाएंगीं
Navratri 2025: गरबा नाइट के लिए अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप अनुष्का सेन की तरह खुद को स्टाइल कर सकती हैं और पूरी महफिल में अपने हुस्न का जादू चला सकती हैं.
नवरात्रि भारत के सबसे वाइब्रेंट फेस्टिवल्स में से एक है, जिसे पूरे देश में भव्यता और भक्ति के साथ मनाया जाता है. नौ दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्योहार देवी दुर्गा के नौ दिव्य रूपों का सम्मान करता है और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय का प्रतीक है. आध्यात्मिक अनुष्ठानों, उपवास, प्रार्थना और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लबरेज ये फेस्टिवल गरबा और डांडिया नाइट्स की रंगीन परंपराओं के जरिये लोगों को एक साथ लाता है. अगर आप भी गरबा नाइट में जा रही है और अपने आउटफिट से लेकर अपने लुक को एकदम स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो आप अनुष्का सेन के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
Published at : 24 Sep 2025 08:08 AM (IST)
