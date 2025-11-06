एक्सप्लोरर
टीवी की 'नागिन' बनते ही प्रियंका चाहर चौधरी का बदला अंदाज, ब्लैक आउटफिट में दिखाई कातिल अदाएं, दिल लूट लेंगी तस्वीरें
Priyanka Chahar Choudhary Pics: टीवी की नई 'नागिन' प्रियंका चाहर चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं. दरअसल टीवी एक्ट्रेस एकता कपुर के सुपरनैचुरल शो नागिन के 7वें सीजन में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगीं. हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के मंच पर एकता कपूर ने नागिन सीजन 7 की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी को इंट्रोड्यूस कराया था. वहीं नागिन बनते ही प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कातिलाना अंदाजन की तस्वीरें शेयर कर फैंस के दिलों का करार लूट लिया है.
Published at : 06 Nov 2025 10:08 AM (IST)
टेलीविजन
9 Photos
टीवी की 'नागिन' बनते ही प्रियंका ने ब्लैक आउटफिट में दिखाई कातिल अदाएं, दिल लूट लेंगी तस्वीरें
