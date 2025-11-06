हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की 'नागिन' बनते ही प्रियंका चाहर चौधरी का बदला अंदाज, ब्लैक आउटफिट में दिखाई कातिल अदाएं, दिल लूट लेंगी तस्वीरें

टीवी की 'नागिन' बनते ही प्रियंका चाहर चौधरी का बदला अंदाज, ब्लैक आउटफिट में दिखाई कातिल अदाएं, दिल लूट लेंगी तस्वीरें

Priyanka Chahar Choudhary Pics: टीवी की नई 'नागिन' प्रियंका चाहर चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Priyanka Chahar Choudhary Pics: टीवी की नई 'नागिन' प्रियंका चाहर चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं. दरअसल टीवी एक्ट्रेस एकता कपुर के सुपरनैचुरल शो नागिन के 7वें सीजन में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगीं. हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के मंच पर एकता कपूर ने नागिन सीजन 7 की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी को इंट्रोड्यूस कराया था. वहीं नागिन बनते ही प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कातिलाना अंदाजन की तस्वीरें शेयर कर फैंस के दिलों का करार लूट लिया है.

टीवी की नई नागिन बनते ही प्रियंका चाहर चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरों से फैंस के दिलों को धड़का दिया है. तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक आउटफिट में बिजलियां गिराती हुई नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में प्रियंका शोल्डर लेस शाइनी बस्टिर में कमाल की लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर की स्कर्ट पेयर की है.
एक्ट्रेस ने ग्लैम मेकअप के साथ बालों का बन बनाया हुआ है और सन ग्लासेस भी लगाए हैं.
ब्लैक आउटफिट पर ब्लैक कलर का दुपट्टा लिए हुए एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. वहीं उन्होंने छोटी सी बिंदी भी लगाई है. ओवरऑल प्रियंका इस लुक में काफी खूबसूरत लग रही हैं.
वहीं प्रियंका ने गले में चोकर नेकपीस पहना है. इस लुक में ये हसीना किसी हुस्न परी से कम नहीं लग रही हैं.
प्रियंका ने ब्लैक आउटफिट में कैमरे के लिए एक से बढ़कर एक पोज दिए.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस अपनी बड़ी-बड़ी आंखें फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं और वे इतनी हसीन लग रही हैं कि उनकी तस्वीर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है.
इस तस्वीर में प्रियंका चाहर चौधर की स्माइल फैंस के दिलों का करार लूटने के लिए काफी है.
फिलहाल प्रियंका की लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है और फैंस एक्ट्रेस के लुक के दीवाने हो गए हैं.
Published at : 06 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7

Photo Gallery

