'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो जुड़वां बच्चों की मां हैं
Shraddha Arya: टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा आर्य, जो कुमकुम भाग्य में 'प्रीता' के रोल के लिए जानी जाती हैं, अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.
श्रद्धा आर्या टीवी की दुनिया की सबसे पॉपुलर और ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्हें कुमकुम भाग्य में प्रीता के रोल से घर-घर में पहचान मिली. अपने लुक, स्टाइलिश अंदाज़ और बेहतरीन एक्टिंग के लिए श्रद्धा हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. जुड़वां बच्चों की मां होने के बावजूद उनका फिट और ग्लैमरस लुक फैंस के लिए इंस्पिरेशन है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Sep 2025 06:07 PM (IST)
Tags :Shraddha Arya Kundali Bhagya Nishabd
