हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो जुड़वां बच्चों की मां हैं

Shraddha Arya: टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा आर्य, जो कुमकुम भाग्य में 'प्रीता' के रोल के लिए जानी जाती हैं, अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 06:07 PM (IST)
श्रद्धा आर्या टीवी की दुनिया की सबसे पॉपुलर और ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्हें कुमकुम भाग्य में प्रीता के रोल से घर-घर में पहचान मिली. अपने लुक, स्टाइलिश अंदाज़ और बेहतरीन एक्टिंग के लिए श्रद्धा हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. जुड़वां बच्चों की मां होने के बावजूद उनका फिट और ग्लैमरस लुक फैंस के लिए इंस्पिरेशन है.

श्रद्धा ने हल्के पीच रंग की शिमरी साड़ी पहनी है. इसे उन्होंने एलीगेंट अंदाज़ में कैरी किया है. डीप नेक ब्लाउज़, खुले बाल और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ उनका लुक बेहद ग्रेसफुल लग रहा है.
श्रद्धा ने इस फोटो में एक बहुत ही खूबसूरत हल्की गुलाबी साड़ी पहनी है, जिस पर सफेद धागे की कढ़ाई है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है, जिसकी स्लीव्स पफ वाली हैं. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गुलाबी फूलों वाले झुमके और हाथ में घड़ी पहनी है.
इस लुक में श्रद्धा ने इस फोटो में एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर हल्के गुलाबी और गोल्डन फूलों की कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग ब्लाउज और एक चौड़ा गुलाबी रंग का चोकर और मैचिंग झुमके पहने हैं. उन्होंने अपने दोनों हाथों में बैंगल्स भी पहनी हुई हैं.
श्रद्धा ने इस फोटो में एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का लहंगा पहना है. लहंगे पर सिल्वर रंग की बारीक एम्ब्रॉयडरी है और ब्लाउज पूरी स्लीव्स का है. उन्होंने अपने लुक को एक सफेद और गोल्डन मोती वाले छोटे पर्स और बड़े झुमके के साथ पूरा किया है.
श्रद्धा आर्या ने यहां लाल रंग की साड़ी पहनी है जिस पर गोल्डन कढ़ाई का बॉर्डर है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग ब्लाउज़, भारी चोकर नेकलेस, झुमके और हाथों में चूड़ियां पहनी हैं. खुले बाल और हल्का मेकअप उनके लुक को और भी खूबसूरत और ट्रेडिशनल बना रहा है.
इस तस्वीर मे श्रद्धा ने हल्के हरे रंग की ऑर्गेंजा साड़ी पहनी है जिस पर सुनहरे रंग का बॉर्डर और बूटी का काम है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गोल्डन झुमके और एक मैचिंग पोटली बैग कैरी किया है.
इस लुक में श्रद्धा ने हल्के ब्राउन रंग का पफर जैकेट पहना है जिसके अंदर सफेद टर्टलनेक है. इसके साथ उन्होंने गहरे ब्राउन रंग की लेगिंग्स और सफेद जूते पहने हैं, जिन पर सफेद लेग वॉर्मर्स भी हैं. उन्होंने अपने सिर पर एक सफेद बीन हैट पहनी हुई है और एक छोटे स्ट्राइप्ड बैग को कंधे पर कैरी किया है.
इस लुक में श्रद्धा ने लैवेंडर शेड का मॉडर्न गाउन पहना है. गाउन का अपर पार्ट कट-आउट डिज़ाइन और पतली स्ट्रैप्स के साथ स्टाइलिश दिख रहा है, वहीं नीचे का फ्लेयर्ड और लेयर्ड रफल पैटर्न इसे ग्लैमरस और ड्रामेटिक टच दे रहा है. खुले बाल और नैचुरल मेकअप उनकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं.
श्रद्धा ने इस लुक में नीली साड़ी पहनी है जिस पर छोटे-छोटे स्टोन वर्क हैं. इसके साथ उन्होंने सफेद ब्लाउज़ कैरी किया है, जिसके पफी और नेट वाले स्लीव्स इसे मॉडर्न टच दे रहे हैं. हल्के झुमके, खुले बाल और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को एलीगेंट और क्लासी बना रहे हैं.
श्रद्धा ने एक ऑरेंज रंग की फ्लोर लेंथ ड्रेस पहनी है जिसमें पतली स्ट्रैप्स हैं. उन्होंने इसके साथ एक रंगीन, फ्लोरल प्रिंट वाला लुई वुइटन हैंडबैग कैरी किया है, जिसमें एक छोटी चेन भी है. फुटवियर में, उन्होंने गोल्डन, स्ट्रैपी हील्स पहनी हुई हैं.
Tags :
Shraddha Arya Kundali Bhagya Nishabd

टेलीविजन फोटो गैलरी

