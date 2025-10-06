करवा चौथ पर पहननी है इंडो वेस्टर्न साड़ी, रुबीना दिलैक के इन लुक को कर सकते हैं कॉपी

रुबीना का यह प्री-ड्रेप्ड शिमरी साड़ी लुक करवा चौथ के लिए एकदम ग्लैमरस और मॉडर्न है. उन्होंने हल्के बेज रंग की चमकदार साड़ी पहनी है, जिसे ऑफ-शोल्डर सीक्विन वर्क वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है. साड़ी की ड्रेपिंग स्टाइल इसे खास बना रही है. इसके साथ डायमंड कफ इयररिंग और ब्रेसलेट पहनकर, रुबीना ने एक सोफिस्टिकेटेड लुक क्रिएट किया है. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल से हटकर, स्टाइलिश दिखना चाहती हैं.