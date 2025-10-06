हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकरवा चौथ पर पहननी है इंडो वेस्टर्न साड़ी, रुबीना दिलैक के इन लुक को कर सकते हैं कॉपी

करवा चौथ पर पहननी है इंडो वेस्टर्न साड़ी, रुबीना दिलैक के इन लुक को कर सकते हैं कॉपी

Rubina’s Festive Glam: करवा चौथ जैसे खास मौके पर अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं, तो रुबीना दिलैक का यह इंडो-वेस्टर्न साड़ी लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 12:56 PM (IST)
Rubina’s Festive Glam: करवा चौथ जैसे खास मौके पर अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं, तो रुबीना दिलैक का यह इंडो-वेस्टर्न साड़ी लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

करवा चौथ जैसे खास अवसर पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक स्टाइलिश और ट्रेडिशनल दोनों ही अंदाज में खास लगे. इंडो-वेस्टर्न साड़ी ऐसे समय के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जो ट्रेडिशनल साड़ी और मॉडर्न टच का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है. टीवी और बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने हाल ही में एक ऐसा ही लुक कैरी किया है, जो करवा चौथ और अन्य फेस्टिव अवसरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा सकता है. उनकी साड़ी और एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन फैशन प्रेमियों के लिए एक शानदार इंस्पिरेशन है.

1/7
रुबीना दिलैक ने इस लुक में हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी है जिस पर गुलाबी रंग के खूबसूरत हाथी का प्रिंट है. साड़ी के बॉर्डर पर मिरर का काम है, जो इसे त्योहार के लिए ट्रेडिशनल के साथ-साथ फैशनबल लुक दे रहा है. उन्होंने इसे स्लीवलेस ब्लाउज और बड़े झुमकों के साथ स्टाइल किया है, जो करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट है.
रुबीना दिलैक ने इस लुक में हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी है जिस पर गुलाबी रंग के खूबसूरत हाथी का प्रिंट है. साड़ी के बॉर्डर पर मिरर का काम है, जो इसे त्योहार के लिए ट्रेडिशनल के साथ-साथ फैशनबल लुक दे रहा है. उन्होंने इसे स्लीवलेस ब्लाउज और बड़े झुमकों के साथ स्टाइल किया है, जो करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट है.
2/7
इस लुक मे रुबीना ने हल्के रंग की प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिसे शाइनी काले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया गया है. साड़ी पर काले रंग का एब्स्ट्रेक्ट प्रिंट इसे एक ट्रेंडी टच दे रहा है. बड़े झुमके और खुले बाल उनके इस ग्लैमरस और क्लासी लुक को पूरा कर रहे हैं.
इस लुक मे रुबीना ने हल्के रंग की प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिसे शाइनी काले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया गया है. साड़ी पर काले रंग का एब्स्ट्रेक्ट प्रिंट इसे एक ट्रेंडी टच दे रहा है. बड़े झुमके और खुले बाल उनके इस ग्लैमरस और क्लासी लुक को पूरा कर रहे हैं.
3/7
रुबीना का यह पर्पल प्री-ड्रेप्ड साड़ी लुक करवा चौथ के लिए बेहद रॉयल और मॉडर्न है. उन्होंने गहरे पर्पल रंग की रेडी-टू-वियर साड़ी पहनी है, जिसे वन-शोल्डर एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है. कंधे पर लगी बीडेड एक्सेसरी और स्टाइलिश झुमके इस पूरे लुक को एलिगेंट बना रहे हैं.
रुबीना का यह पर्पल प्री-ड्रेप्ड साड़ी लुक करवा चौथ के लिए बेहद रॉयल और मॉडर्न है. उन्होंने गहरे पर्पल रंग की रेडी-टू-वियर साड़ी पहनी है, जिसे वन-शोल्डर एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है. कंधे पर लगी बीडेड एक्सेसरी और स्टाइलिश झुमके इस पूरे लुक को एलिगेंट बना रहे हैं.
4/7
रुबीना का यह प्री-ड्रेप्ड शिमरी साड़ी लुक करवा चौथ के लिए एकदम ग्लैमरस और मॉडर्न है. उन्होंने हल्के बेज रंग की चमकदार साड़ी पहनी है, जिसे ऑफ-शोल्डर सीक्विन वर्क वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है. साड़ी की ड्रेपिंग स्टाइल इसे खास बना रही है. इसके साथ डायमंड कफ इयररिंग और ब्रेसलेट पहनकर, रुबीना ने एक सोफिस्टिकेटेड लुक क्रिएट किया है. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल से हटकर, स्टाइलिश दिखना चाहती हैं.
रुबीना का यह प्री-ड्रेप्ड शिमरी साड़ी लुक करवा चौथ के लिए एकदम ग्लैमरस और मॉडर्न है. उन्होंने हल्के बेज रंग की चमकदार साड़ी पहनी है, जिसे ऑफ-शोल्डर सीक्विन वर्क वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है. साड़ी की ड्रेपिंग स्टाइल इसे खास बना रही है. इसके साथ डायमंड कफ इयररिंग और ब्रेसलेट पहनकर, रुबीना ने एक सोफिस्टिकेटेड लुक क्रिएट किया है. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल से हटकर, स्टाइलिश दिखना चाहती हैं.
5/7
इस लुक मे रुबीना ने एक नेवी ब्लू लुक कैरी किया है. उन्होंने प्लेन नेवी ब्लू रंग की साड़ी को सिल्वर सीक्वेंस से सजे डीप-नेक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है. यह कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. एक्सेसरीज़ में उन्होंने नेवी ब्लू बैंगल्स और लम्बे इयररिंग्स चुने हैं, जो उनके मॉडर्न स्टाइल को पूरा कर रहे हैं. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल रंग लाल से हटकर एक ट्रेडी लुक चाहती हैं.
इस लुक मे रुबीना ने एक नेवी ब्लू लुक कैरी किया है. उन्होंने प्लेन नेवी ब्लू रंग की साड़ी को सिल्वर सीक्वेंस से सजे डीप-नेक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है. यह कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. एक्सेसरीज़ में उन्होंने नेवी ब्लू बैंगल्स और लम्बे इयररिंग्स चुने हैं, जो उनके मॉडर्न स्टाइल को पूरा कर रहे हैं. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल रंग लाल से हटकर एक ट्रेडी लुक चाहती हैं.
6/7
रुबीना का यह ऑल-सीक्वेंस सिल्वर लुक करवा चौथ पर ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए बेहतरीन है. उन्होंने शाइनी सिल्वर साड़ी को नेट और सीक्वेंस वाले डिजाइनर ब्लाउज के साथ पहना है. यह लुक मॉडर्न और पार्टी-रेडी है, जिसे भारी इयररिंग्स और एक छोटी सी बिंदी से पूरा किया गया है.
रुबीना का यह ऑल-सीक्वेंस सिल्वर लुक करवा चौथ पर ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए बेहतरीन है. उन्होंने शाइनी सिल्वर साड़ी को नेट और सीक्वेंस वाले डिजाइनर ब्लाउज के साथ पहना है. यह लुक मॉडर्न और पार्टी-रेडी है, जिसे भारी इयररिंग्स और एक छोटी सी बिंदी से पूरा किया गया है.
7/7
रुबीना ने यहां एक सॉफ्ट पिंक रंग की प्री-ड्रेप्ड शिमरी साड़ी पहनी है, जो करवा चौथ के लिए बेहद खूबसूरत लुक दे रही है. उन्होंने साड़ी को फुल-स्लीव वाले बारीक एम्ब्रॉयडरी वाले कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज के साथ पेयर किया है. साड़ी पर फ्लोरल डिटेलिंग इसे और भी फेमिनिन बना रही है. कर्ली बाल और हैवी झुमके उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
रुबीना ने यहां एक सॉफ्ट पिंक रंग की प्री-ड्रेप्ड शिमरी साड़ी पहनी है, जो करवा चौथ के लिए बेहद खूबसूरत लुक दे रही है. उन्होंने साड़ी को फुल-स्लीव वाले बारीक एम्ब्रॉयडरी वाले कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज के साथ पेयर किया है. साड़ी पर फ्लोरल डिटेलिंग इसे और भी फेमिनिन बना रही है. कर्ली बाल और हैवी झुमके उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
Published at : 06 Oct 2025 12:56 PM (IST)
