करवा चौथ पर पहननी है इंडो वेस्टर्न साड़ी, रुबीना दिलैक के इन लुक को कर सकते हैं कॉपी
Rubina’s Festive Glam: करवा चौथ जैसे खास मौके पर अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं, तो रुबीना दिलैक का यह इंडो-वेस्टर्न साड़ी लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
करवा चौथ जैसे खास अवसर पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक स्टाइलिश और ट्रेडिशनल दोनों ही अंदाज में खास लगे. इंडो-वेस्टर्न साड़ी ऐसे समय के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जो ट्रेडिशनल साड़ी और मॉडर्न टच का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है. टीवी और बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने हाल ही में एक ऐसा ही लुक कैरी किया है, जो करवा चौथ और अन्य फेस्टिव अवसरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा सकता है. उनकी साड़ी और एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन फैशन प्रेमियों के लिए एक शानदार इंस्पिरेशन है.
Published at : 06 Oct 2025 12:56 PM (IST)
