हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनये जोड़ियां मनाएंगी इस साल अपना पहला करवा चौथ, देखें पूरी लिस्ट

ये जोड़ियां मनाएंगी इस साल अपना पहला करवा चौथ, देखें पूरी लिस्ट

Karwa Chauth 2025: हमेशा की तरह इस साल भी कई जोड़ियों के लिए यह करवा चौथ का त्योहार खास होने वाला है. क्योंकि टीवी की कई सेलेब्स अपना पहला करवा चौथ मनाती नजर आएंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 08:05 PM (IST)
करवा चौथ 2025 का त्योहार इस बार कई नई नवेली जोड़ियों के लिए बेहद खास होने वाला है. शादी के बाद पहला करवा चौथ हर कपल के लिए यादगार बन जाता है. एक-दूसरे के लिए व्रत रखने की रस्में खास मायने रखती हैं. इस साल भी टीवी की कई सेलेब जोड़ियां अपना पहला करवा चौथ मनाती नजर आएंगी. आइए देखते हैं कौन-कौन हैं इस लिस्ट में शामिल.

1/10
मशहूर सिंगर अरमान मलिक और उनकी पत्नी आशना श्राॉफ का ये पहला करवा चौथ होगा, जो कि काफी खास होने वाला है.
2/10
एक-दूसरे को डेट करने के बाद अरमान मलिक और आशना श्रॉफ ने 2 जनवरी, 2025 में शादी की थी.
3/10
टीवी एक्ट्रेस अविका गौर का ये पहला करवा चौथ होगा.
4/10
हाल ही में अविका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की है.
5/10
प्राजक्ता कोली इस साल अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट करती नजर आ सकती हैं.
6/10
उन्होनें इसी साल फरवरी में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वृशांक खनाल से शादी की थी.
7/10
एक्ट्रेस झील मेहता भी अपने पति आदित्य दुबे के लिए इस साल करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं.
8/10
उन्होंने दिसंबर 2024 में आदित्य दुबे से शादी की थी.
9/10
एक्ट्रेस हिना खान का भी इस साल पहला करवा चौथ होगा.
10/10
हिना ने 4 जून 2025 में अपने साथी रॉकी जैसवाल से शादी की थी.
Published at : 08 Oct 2025 08:05 PM (IST)
Tags :
Avika Gor Prajakta Koli Hina Khan Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

