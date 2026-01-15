सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत तेज हो गई हैं. हाल ही में सपा सांसद ने कई बीजेपी विधायकों के समाजवादी पार्टी के संपर्क में होने का दावा किया था और अब ऐसा ही बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है. यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने दावा किया कि जल्द कई सपा विधायक बीजेपी में शामिल होंगे.

कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल बुधवार को श्रावस्ती पहुंचे थे, जहां जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बुके देकर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया. इसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया. इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लिया.

नितिन अग्रवाल ने साधा विपक्ष पर निशाना

अपने श्रावस्ती दौरे के दौरान नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ जी राम जी और सरकार द्वारा चलाईं जा रही योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. इसके बाद उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर पत्रकारों से भी बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए.

मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जी राम जी योजना के बदलने के बाद श्रमिकों के दिन भी बदलेंगे, क्योंकि अभी तक यूपीए सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना चलाई जा रही थी वो योजना भष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी. मजदूरों को पूरी मजदूरी नही मिल पा रही थी. लेकिन, अब हमने इसमें 7 दिन में भुगतान करना तय किया है. अगर श्रमिकों को 7 दिन में भुगतान नहीं मिला तो हम उसे ब्याज समेत भुगतान देंगे.

अभी तक जहां मजदूरों को सिर्फ 100 दिन की काम दिया जाता था लेकिन अब उनको 125 दिनों का काम दिया जायेगा. कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जब से इस योजना का नाम बदला है और इस योजना को गति दी गई है, तब से विपक्ष बौखलाया हुआ है. देखा गया है जब-जब मोदी और योगी सरकार की ओर से किसी योजना की शुरुआत होती है, तब-तब विपक्ष घबरा जाता है.

सपा विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का दावा

मेरठ घटना को लेकर मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कानून व्यवस्था दुरुस्त है और घटना को अंजाम देने वाले बख्शा नहीं जाएगा और लोगों को न्याय दिया जाएगा. भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नितिन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी के विधायक तो सपा में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन, समाजवादी पार्टी के कई विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं.

