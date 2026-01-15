स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है.पूरा विरानी परिवार बापजी के घर में पहुंच चुका है.ऐसे में तुलसी और मिहिर को मजबूरी में एक साथ रहना पड़ रहा है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आपने अभी तक देखा कि शादी की रस्मों के बीच नॉयना अपने हाथों पर मिहिर के नाम की मेहंदी लगवाती है.

वहीं, मेहंदी लगाने वाली तुलसी के हाथ पर मिहिर का नाम लिख देती है. ऐसे में नॉयना तुलसी को चिढ़ाने की कोशिश करती है. ऐसे में तुलसी के सामने नॉयना को मिहिर जलील करने वाला है. वहीं, मिहिर से तुलसी दूरी बना लेगी. मिहिर बात-बात पर तुलसी के पीछे-पीछे घूमेगा.

तुलसी-मिहिर को साथ देख उड़ेंगे नॉयना के होश

इसी बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है.शो के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बापजी के घर में होने वाली इस शादी में तुलसी खूब धमाल मचाएगी. वहीं, हर रस्म में तुलसी का परिवार हिस्सा लेगा.तुलसी और मिहिर को एक साथ देख नॉयना के होश उड़ने वाले हैं.

सबके सामने वो मिहिर पर हक जमाने की कोशिश करेगी.हालांकि, अपनी हरकतों की वजह से मिहिर को नॉयना खुद से दूर कर लेगी.वहीं, मिहिर और तुलसी को दूर करने के लिए नॉयना एक नया प्लान बनाने वाली है. हालांकि,नॉयना के किसी प्लान से अब तुलसी को फर्क नहीं पड़ता है.

तुलसी को परी बताएगी रणविजय की असलियत

बापजी की वजह से तुलसी को मिहिर के संग घर वापस आना पड़ेगा. न चाहते हुए भी वो शांति निकेतन में रहेगी. तुलसी को जल्द ही पता चलने वाला है कि परी को रणविजय खूब परेशान करता है. अपनी मां को परी रणविजय की असलियत बताएगी. परी के शरीर पर चोट के निशान देख तुलसी हैरान रह जाएगी.

तुलसी फैसला करती है कि वो परी की हेल्प करके रहेगी. परी को तुलसी कहेगी कि वो उसके आसपास रहे. उसके बाद वो रणविजय को एक्सपोज करने की प्लानिंग करेगी.तुलसी जल्द ही रणविजय की अक्ल ठिकाने लगा देगी. ऐसे में परी के आगे रणविजय नाक रगड़ने को मजबूर हो जाएगा.

