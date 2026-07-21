दिग्गज एक्टर ममूटी मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. उन्हें हाल ही में फिल्म 'ब्रमायुगम' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. ममूटी को 4 नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं. ममूटी दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और फैंस के दिलों पर राज करते हैं. उनकी इंटेंस एक्टिंग बहुत सराही जाती है. हालांकि, क्या आपको पता है कि ममूटी की एक भी फिल्म अभी तक 100 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हुई है.

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इन फिल्मों ने कमाए 100 करोड़

बता दें कि मलयालम सिनेमा का मार्केट छोटा है. मलयालम फिल्मों को ओटीटी पर हिंदी डब में फैंस बहुत पसंद करते हैं. हालांकि, थिएटर में मलयालम फिल्में हिंदी में बहुत कम रिलीज होती हैं. इस वजह से फिल्मों की रीच लिमिट हो जाती है. मलयालम इंडस्ट्री में 100 करोड़ में शामिल होने वाली फिल्में बहुत कम हैं और इस लिस्ट में सुपरस्टार मोहनलाल का दबदबा है. हाल के सालों में लुसिफर, प्रेमालु, मंजुम्मेल बॉयज, आदुजीविथम, आवेशम, ए.आर.एम., मार्को, एमपुरान, थुडारम, सर्वम माया, लोकाह, आडु 3, वाझा 2 और दृश्यम 3 जैसी फिल्मों ने 100 करोड़ क्लबम में एंट्री ली है.

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ममूटी पिछले कुछ सालों से साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क ड्रामा और एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में काम कर रहे हैं. वो फैमिली सेंट्रिक या मसाला फिल्में कम कर रहे हैं. उनकी 'ब्रमायुगम' भी लोक-कथा पर बेस्ड हॉरर ड्रामा थी. इस तरह की फिल्मों की ऑडियंस कम होती है. वहीं उनकी Kaathal: The Core में उन्होंने गे कैरेक्टर प्ले किया था. मलयालम इंडस्ट्री में 100 करोड़ कमाने वाल लिस्ट में ज्यातार फिल्में कॉमेडी, एडवेंचर और फ्रेंचाइजी वाली हैं.

ममूटी की पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई फिल्मों का कलेक्शन

वहीं उनकी पिछले कुछ समय में रिलीज हुई 'कन्नूर स्क्वाड' (82 करोड़), 'भीष्म पर्वम' (88.20 करोड़) और 'ब्रमायुगम' (58.32 करोड़) और पेट्रियट (80 करोड़) 100 करोड़ के करीब तो पहुंची, लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ी छू नहीं पाई.

अब ममूटी फिल्म OM में दिखेंगे. इस फिल्म में धनुष भी नजर आएंगे.