मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैंसर ट्रीटमेंट के बीच इमोशनल हुईं दीपिका, हॉस्पिटल में छलके आंसू, बोलीं- बहुत लड़ना है

कैंसर ट्रीटमेंट के बीच इमोशनल हुईं दीपिका, हॉस्पिटल में छलके आंसू, बोलीं- बहुत लड़ना है

दीपिका कक्कड़ कैंसर से जूझ रही हैं. दीपिका हिम्मत से इससे लड़ रही हैं. अब वो थोड़ा इमोशनल भी हो गईं. इन्फ्यूजन के बाद दीपिका ने कहा कि उन्हें मेंटली हैवी फील हो रहा है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Aug 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को लीवर कैंसर है. उनकी दो सर्जरी हो चुकी है और अब इन्फ्यूजन चल रहा है, दीपिका कक्कड़ लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रही हैं. उनके दो इन्फ्यूजन हो चुके हैं और तीसरे के दौरान वो काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा कि ये मुश्किल वक्त है लेकिन इससे लड़ना हैं.

दीपिका कक्कड़ के छलके आंसू

शोएब इब्राहिम ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया कि वो दीपिका को लेकर हॉस्पिटल आए हैं. उनका तीसरा इन्फ्यूजन है. दीपिका ने पहले टेस्ट करवाए और फिर उसके बाद इन्फ्यूजन हुआ.

इन्फ्यूजन के बाद शोएब ने दीपिका से पूछा कैसा फील हो रहा है. इस पर दीपिका ने कहा, 'आज बहुत दिनों बाद बहुत हैवी फील हो रहा है. इमोशनली हैवी लग रहा है. हमें पता है कि हम पब्लिक फिगर हैं. तो हमारी चीज जैसी भी है छोटी है, बड़ी है सामने आ जाती है. बहुत लोगों की नहीं आ पाती है. बहुत लोग हैं जो मेरे जितना परेशान हैं. मुझसे कम हैं और मुझस बहुत बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं. उनकी परेशानी के सामने मेरी परेशानी कुछ नहीं होगी. मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि हमें बहुत हिम्मत रखनी है. बहुत लड़ना है. बहुत मुश्किल है, हर दिन क नई परेशानी के साथ उठते हैं. बॉडी लड़ रही है. माइंड लड़ रहा है, विल पावर फाइट कर रही है. लेकिन फाइट करना है. अपने बच्चों के लिए. जो पीछे ये शूट कर रहे हैं उनके लिए (शोएब), मेरे लिए. हमने सिर्फ लड़न हैं.'

ये भी पढ़ें- आमिर खान की 'ललकारा' में दिखेंगे विक्रांत मैसी? फरहान अख्तर की जगह लेगा ये एक्टर!

आगे दीपिका ने कहा, 'जब आप इस दौर से गुजरते हो तो आप अपने आस पास नोटिस करते हैं. तो जब भी मेरी नजर ऐसे किसी मरीज पर पड़ती हैं, जिन्हें देख कर मैं समझ पाती हूं कि इतना कीमो चल रहा है. मैं उनके लिए दुआ भी करती हूं और उनसे हिम्मत भी लेती हूं. वो भी लगे हुए हैं हमारी तरह. हमें बस एक-दूसरे की हिम्मत बनना है, बिना एक-दूसरे को जाने.'

इन्फ्यूजन के बाद दीपिका और शोएब डिनर के लिए गए. वहीं उन्होंने बेटे रुहान को भी बुला लिया. दीपिका की मां भी उनके साथ थी. शोएब ने बताया कि दीपिका के इस मुश्किल दौर में उनका बेटा रुहान भी बहुत एडस्ट कर रहा है. वो अपनी मां को बहुत मिस भी करता है.

शोएब के पिता की तबियत हुई थी खराब

बता दें कि शोएब इब्राहिम और दीपिका के लिए ये मुश्किल दौर है. कुछ समय पहले शोएब के पिता की भी तबियत खराब हो गई थी. उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था. वो काफी समय तक हॉस्पिटल में रहे थे. अब कुछ समय पहले ही वो वापस घर आए हैं. वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर हैं. वहीं दीपिका कक्कड़ की मां को भी इंफेक्शन हो गया था. वो भी कुछ दिन हॉस्पिटल में रही थीं.

ये भी पढ़ें- Theatre Release: 7 अगस्त को मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, थिएटर में रिलीज हो रही ये 6 फिल्में

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच इमोशनल हुईं दीपिका, हॉस्पिटल में छलके आंसू, बोलीं- बहुत लड़ना है
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच इमोशनल हुईं दीपिका, हॉस्पिटल में छलके आंसू
बॉलीवुड
आमिर खान की 'ललकारा' में दिखेंगे विक्रांत मैसी? फरहान अख्तर की जगह लेगा ये एक्टर!
आमिर खान की 'ललकारा' में दिखेंगे विक्रांत मैसी? फरहान अख्तर की जगह लेगा ये एक्टर!
बॉलीवुड
'जब रामायण आएगी तो...', रकुल प्रीत सिंह ने बताया नितेश तिवारी की 'रामायण' में क्यों बनीं शूर्पणखा?
'जब रामायण आएगी तो...', रकुल प्रीत सिंह ने बताया नितेश तिवारी की 'रामायण' में क्यों बनीं शूर्पणखा?
बॉलीवुड
Theatre Release: 7 अगस्त को मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, थिएटर में रिलीज हो रही ये 6 फिल्में
7 अगस्त को मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, थिएटर में रिलीज हो रही ये 6 फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांकीपुर-दतिया रिजल्ट: अखिलेश यादव बोले, 'लड्डू तो BJP के अंदर भी...'
उपचुनाव रिजल्ट: अखिलेश यादव बोले- लड्डू तो BJP के अंदर भी बंट रहे
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
वेस्टइंडीज से हार के बाद फिर पाकिस्तान टीम में फेरबदल, इस दिग्गज पर गिरी गाज
वेस्टइंडीज से हार के बाद फिर पाकिस्तान टीम में फेरबदल, इस दिग्गज पर गिरी गाज
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
इंडिया
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget