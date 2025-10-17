हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शोएब इब्राहिम को अपनों से मिला धोखा, दीपिका कक्कड़ के पति का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा

शोएब इब्राहिम को अपनों से मिला धोखा, दीपिका कक्कड़ के पति का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 04:34 PM (IST)
दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.

शोएब इब्राहिम अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें अक्सर शेयर करते रहते हैं, हाल ही में एक्टर ने बड़ा खुलासा किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो बदल चुके हैं.

शोएब इब्राहिम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं. हाल ही में एक्टर की वाइफ दीपिका कक्कड़ के लीवर का ऑप्रेशन हुआ था.
शोएब इब्राहिम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं. हाल ही में एक्टर की वाइफ दीपिका कक्कड़ के लीवर का ऑप्रेशन हुआ था.
इस दौरान शोएब अपनी वाइफ का खास ख्याल रखते हुए नजर आए. अब अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक्टर रिश्तेदारों को लेकर इमोशनल होते नजर आए.
इस दौरान शोएब अपनी वाइफ का खास ख्याल रखते हुए नजर आए. अब अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक्टर रिश्तेदारों को लेकर इमोशनल होते नजर आए.
शोएब इब्राहिम ने कहा कि मैंने अपने ही लोगों को बदलते हुए देखा है. अपनी आधी जिंदगी मैंने जी ली है वो भी बिना किसी बीमारी के.
शोएब इब्राहिम ने कहा कि मैंने अपने ही लोगों को बदलते हुए देखा है. अपनी आधी जिंदगी मैंने जी ली है वो भी बिना किसी बीमारी के.
मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी जी पाया हूं. जिंदगी बहुत छोटी होती है.
मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी जी पाया हूं. जिंदगी बहुत छोटी होती है.
ऐसे में हमें अपनों को प्यार देना चाहिए. मैं तो बस यही सोचकर चलता हूं. जिन लोगों को आप प्यार करते हो वो बदल जाते हैं.
ऐसे में हमें अपनों को प्यार देना चाहिए. मैं तो बस यही सोचकर चलता हूं. जिन लोगों को आप प्यार करते हो वो बदल जाते हैं.
शोएब इब्राहिम ने कहा कि मैंने अपने लोगों को बदलते देखा है. मेरा साथ छोड़ते देखा है. लेकिन इस एक्सपीरिएंस से भी मैंने कहीं ना कहीं सीख ही लिया है.
शोएब इब्राहिम ने कहा कि मैंने अपने लोगों को बदलते देखा है. मेरा साथ छोड़ते देखा है. लेकिन इस एक्सपीरिएंस से भी मैंने कहीं ना कहीं सीख ही लिया है.
ये मेरी आगे की जिंदगी में काम आने वाली है. मुझे यकीन है कि वो भी अच्छी ही बीतेगी.
ये मेरी आगे की जिंदगी में काम आने वाली है. मुझे यकीन है कि वो भी अच्छी ही बीतेगी.
Published at : 17 Oct 2025 04:34 PM (IST)
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim

