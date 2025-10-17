एक्सप्लोरर
शोएब इब्राहिम को अपनों से मिला धोखा, दीपिका कक्कड़ के पति का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा
दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.
शोएब इब्राहिम अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें अक्सर शेयर करते रहते हैं, हाल ही में एक्टर ने बड़ा खुलासा किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो बदल चुके हैं.
Published at : 17 Oct 2025 04:34 PM (IST)
Tags :Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
