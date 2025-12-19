एक्सप्लोरर
'उम्मीद खो चुकी हूं..'टीवी एक्ट्रेस को नहीं मिल रहा काम, दो साल से तकलीफ में जी रही हैं जिंदगी?
बिग बॉस ओटीटी 2 फेम जिया शंकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. पिछले काफी वक्त से एक्ट्रेस इंडस्ट्री से दूर हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.
सोशल मीडिया के जरिए जिया शंकर अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस से शेयर करती रहती हैं. बता दें बिग बॉस के बाद से एक्ट्रेस को किसी शो में नहीं देखा गया.
Published at : 19 Dec 2025 01:28 PM (IST)
