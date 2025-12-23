एक्टर नहीं ये बनना चाहते थे बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना, खुद किया था खुलासा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनएक्टर नहीं ये बनना चाहते थे बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना, खुद किया था खुलासा

Celebrity Journey: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना का सफर कानपुर से शुरू हो कर एक्टिंग पर खत्म हुईं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरव कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 02:09 PM (IST)
बिग बॉस 19 के विनर बनने के बाद गौरव खन्ना सिर्फ एक रियलिटी शो के चेहरे नहीं रह गए बल्कि उनकी पूरी लाइफ जर्नी लोगों के लिए दिलचस्प बन गई है. एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले गौरव ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग को अपना सपना बनाया और बिना किसी बड़े सपोर्ट के इंडस्ट्री में कदम रखा. शुरुआती दौर में रिजेक्शन और छोटे रोल करने के बावजूद उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा. टीवी शोज में लगातार मेहनत, मजबूत परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल अप्रोच ने उन्हें पहचान दिलाईं.

साल 2025 का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने फिनाले के साथ खत्म हो चुका है और इस सीजन के विनर बने हैं टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर गौरव खन्ना.
गौरव की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं रही बल्कि ये उनकी पूरी लाइफ जर्नी का सेलिब्रेशन बन गई है. एक आम मिडल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर टीवी स्टार और अब बिग बॉस विनर बनने तक का उनका सफर वाकई इंस्पायरिंग रहा है.
