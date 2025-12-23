एक्टर नहीं ये बनना चाहते थे बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना, खुद किया था खुलासा

गौरव की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं रही बल्कि ये उनकी पूरी लाइफ जर्नी का सेलिब्रेशन बन गई है. एक आम मिडल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर टीवी स्टार और अब बिग बॉस विनर बनने तक का उनका सफर वाकई इंस्पायरिंग रहा है.