एक्सप्लोरर
एक्टर नहीं ये बनना चाहते थे बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना, खुद किया था खुलासा
Celebrity Journey: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना का सफर कानपुर से शुरू हो कर एक्टिंग पर खत्म हुईं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरव कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे.
बिग बॉस 19 के विनर बनने के बाद गौरव खन्ना सिर्फ एक रियलिटी शो के चेहरे नहीं रह गए बल्कि उनकी पूरी लाइफ जर्नी लोगों के लिए दिलचस्प बन गई है. एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले गौरव ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग को अपना सपना बनाया और बिना किसी बड़े सपोर्ट के इंडस्ट्री में कदम रखा. शुरुआती दौर में रिजेक्शन और छोटे रोल करने के बावजूद उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा. टीवी शोज में लगातार मेहनत, मजबूत परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल अप्रोच ने उन्हें पहचान दिलाईं.
1/8
2/8
Published at : 23 Dec 2025 02:09 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
विवियन डीसेना की हीरोइन ईशा सिंह बिखेरती हैं हुस्न का जलवा, 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
टेलीविजन
7 Photos
स्ट्रगल से परेशान होकर शिवांगी जोशी ने घर वापसी की कर ली थी तैयारी, फिर यूं बदली किस्मत
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस है ये हसीना
टेलीविजन
7 Photos
इस एक्टर की टीवी इंडस्ट्री में हुई खूब बेइज्जती, 5 साल तक नहीं था काम, ऐसे भरी EMI
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion