हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती शुरू, फटाफट करें आवेदन

बिहार पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती शुरू, फटाफट करें आवेदन

बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इच्छुक उम्मीदवार 2 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Jan 2026 08:35 AM (IST)
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी BPSSC ने बिहार पुलिस में हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग की ओर से यह प्रक्रिया आज 2 जनवरी से शुरू हो चुकी है. ऐसे में जो उम्मीदवार लंबे समय से पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 64 पदों पर हवलदार क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 फरवरी 2026 तय की गई है. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र और पढ़ाई से जुड़ी कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 साल और महिला उम्मीदवारों के लिए 40 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए

हवलदार क्लर्क के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होना जरूरी है. यानी इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसी खास विषय की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, जिससे बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं.

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन

बीपीएसएससी की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को ही शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. सवाल कक्षा 10वीं के स्तर के होंगे. परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल होंगे. आयोग ने साफ किया है कि लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा. जो उम्मीदवार इससे कम अंक लाएंगे, वे शारीरिक परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

शारीरिक दक्षता परीक्षा का पूरा विवरण

शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 100 अंकों की होगी. इसमें दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद शामिल की गई है. पुरुष उम्मीदवारों को 6 मिनट के भीतर 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा.

इसके अलावा गोला फेंक के लिए 25 अंक और ऊंची कूद के लिए भी 25 अंक तय किए गए हैं. शारीरिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों की चयन सूची में जगह पक्की हो सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को अभी से अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. बिना शुल्क जमा किए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर भर्ती से जुड़ा लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नया पंजीकरण करें और अपनी जरूरी जानकारी भरें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. अंत में आवेदन फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

Published at : 03 Jan 2026 08:35 AM (IST)
