हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनराखी सावंत से शादी करेंगे अभिषेक कुमार? 'बिग बॉस 17' फेम एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

राखी सावंत से शादी करेंगे अभिषेक कुमार? 'बिग बॉस 17' फेम एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

Abhishek Kumar Marriage Rumors: 'बिग बॉस 17' के फर्स्ट रनरअप रहे एक्टर अभिषेक कुमार को लेकर खबरें हैं कि वो राखी सावंत को दुल्हन बनाने के लिए तैयार हैं. अब एक्टर ने खुद इन अफवाहों का सच बता दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 09:10 PM (IST)
Abhishek Kumar Marriage Rumors: 'बिग बॉस 17' के फर्स्ट रनरअप रहे एक्टर अभिषेक कुमार को लेकर खबरें हैं कि वो राखी सावंत को दुल्हन बनाने के लिए तैयार हैं. अब एक्टर ने खुद इन अफवाहों का सच बता दिया है.

टीवी के पॉपुलर एक्टर और 'बिग बॉस 17' के फर्स्ट रनरअप अभिषेक कुमार के रिश्ते को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती हैं. हाल ही में ऐसी अफवाहें सामने आईं कि अभिषेक, राखी सावंत से शादी करेंगे. इस पर अब एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ किया कि वो इस मामले पर क्या सोचते हैं.

अभिषेक कुमार आज टीवी इंडस्ट्री के चर्चित और पॉपुलर एक्टर्स में शामिल हैं. उनकी पहचान 'बिग बॉस 17' में शामिल होने के बाद और भी बढ़ गई.
अभिषेक कुमार आज टीवी इंडस्ट्री के चर्चित और पॉपुलर एक्टर्स में शामिल हैं. उनकी पहचान 'बिग बॉस 17' में शामिल होने के बाद और भी बढ़ गई.
फिलहाल अभिषेक रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं, जहां वे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय के साथ दिखाई दे रहे हैं.
फिलहाल अभिषेक रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं, जहां वे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय के साथ दिखाई दे रहे हैं.
एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि उनके पिता चाहते हैं कि वे शादी कर लें, लेकिन उनकी मां को समझ आ गया है कि फिलहाल उनका करियर सबसे पहले है.
एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि उनके पिता चाहते हैं कि वे शादी कर लें, लेकिन उनकी मां को समझ आ गया है कि फिलहाल उनका करियर सबसे पहले है.
उनके घर रिश्तेदार अक्सर उनसे मिलने आते हैं और लड़कियों की फोटो भेजते हैं. यह सब देखकर अभिषेक अब घर जाना कम कर देते हैं.
उनके घर रिश्तेदार अक्सर उनसे मिलने आते हैं और लड़कियों की फोटो भेजते हैं. यह सब देखकर अभिषेक अब घर जाना कम कर देते हैं.
शो में राखी सावंत ने भी उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, जिस पर अभिषेक ने कहा कि राखी एक प्यारी और अच्छी इंसान हैं.
शो में राखी सावंत ने भी उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, जिस पर अभिषेक ने कहा कि राखी एक प्यारी और अच्छी इंसान हैं.
उन्होंने ये भी बताया कि राखी सावंत के इतने फैंस हैं कि उनके फैंस ने उन्हें मैसेज करके कहा कि वे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे.
उन्होंने ये भी बताया कि राखी सावंत के इतने फैंस हैं कि उनके फैंस ने उन्हें मैसेज करके कहा कि वे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे.
अभिषेक ने कहा कि राखी शो में सिर्फ फन करने आई थीं, उन्होंने बिग बॉस में भी उनका सपोर्ट किया और वे ग्लोबली फेमस हैं. उन्होंने जिम में 1-2 बार उनसे मुलाकात भी की थी.
अभिषेक ने कहा कि राखी शो में सिर्फ फन करने आई थीं, उन्होंने बिग बॉस में भी उनका सपोर्ट किया और वे ग्लोबली फेमस हैं. उन्होंने जिम में 1-2 बार उनसे मुलाकात भी की थी.
एक्टर ने खुलासा किया कि उन्हें अकेलापन फील होता है और ईशा मालवीय के बाद उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई है. वे पिछले 3 साल से सिंगल हैं और फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हैं.
एक्टर ने खुलासा किया कि उन्हें अकेलापन फील होता है और ईशा मालवीय के बाद उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई है. वे पिछले 3 साल से सिंगल हैं और फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हैं.
Published at : 22 Oct 2025 09:04 PM (IST)
Rakhi Sawant Abhishek Kumar Bigg Boss 17

