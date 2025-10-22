राखी सावंत से शादी करेंगे अभिषेक कुमार? 'बिग बॉस 17' फेम एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

एक्सप्लोरर
राखी सावंत से शादी करेंगे अभिषेक कुमार? 'बिग बॉस 17' फेम एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
Abhishek Kumar Marriage Rumors: 'बिग बॉस 17' के फर्स्ट रनरअप रहे एक्टर अभिषेक कुमार को लेकर खबरें हैं कि वो राखी सावंत को दुल्हन बनाने के लिए तैयार हैं. अब एक्टर ने खुद इन अफवाहों का सच बता दिया है.
टीवी के पॉपुलर एक्टर और 'बिग बॉस 17' के फर्स्ट रनरअप अभिषेक कुमार के रिश्ते को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती हैं. हाल ही में ऐसी अफवाहें सामने आईं कि अभिषेक, राखी सावंत से शादी करेंगे. इस पर अब एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ किया कि वो इस मामले पर क्या सोचते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 09:04 PM (IST)
टेलीविजन
