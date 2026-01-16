Ex से अच्छा कोई नहीं काटता... इस लाइन का दर्द उन आशिकों से पूछो, जिनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर किसी और के साथ नौ दो ग्याहर हो गईं. ऐसे दिलजले आशिकों का दर्द अक्सर शेर-ओ-शायरी या फिर सोशल मीडिया निकलता है. अब सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि एक शख्स ने अपनी Ex-Girlfriend की फोटो वाली पतंग उड़ाकर 200 पेंच काट डाले, इतना ही नहीं उसने पंतग कॉम्पिटिशन भी जीत लिया.

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ मानो सोशल मीडिया पर मौजूद दिलजले आशिकों के दिलों में ठंडक पहुंच गई. यूजर्स इस बंदे की तारीफ में ऐसा गुणगान करने लगे कि पूरा इंटरनेट ही डोल गया. हालांकि, यह पोस्ट AI से जनरेट की गई है, लेकिन इसे यूजर्स ने हाथोंहाथ लिया है.

कॉम्पिटिशन में उड़ाई Ex की फोटो वाली पतंग

मकर संक्रांति आते ही आसमान पतंगों से पट जाता है. इस दौरान रंग-बिरंगी पतंगे और आसमान में होते हुए पेंच हर किसी को रोमांच का अनुभव कराते हैं. हालांकि, गुजरात में इस त्योहार के अलग ही रंग हैं, यहां ऐसी कोई छत नहीं होती, जहां युवाओं की टोली पतंगबाजी करती न नजर आए. इस दौरान कई जगह पर काइट कॉम्पिटिशन भी करवाया जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट में बताया गया है कि ऐसी ही एक प्रतियोगिता गुजरात में हुई, जिसमें एक पतंगबाज अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड की तस्वीर वाली पतंग लेकर पहुंच गया. उसने इस पतंग से एक-दो नहीं पूरे 200 पेंच काट डाले और विनर बन गया, जिसके बाद यह शख्स दिलजले आशिकों के मुहल्ले का सरदार बन गया है और सोशल मीडिया यूजर्स इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

मजेदार रिएक्शन देखकर खिलखिला उठेंगे आप

इस खबर के सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई है. यूजर्स पतंग कॉम्पिटिशन जीतने वाले शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, क्या दिमाग लगाया है बंदे ने. एक और यूजर ने लिखा, आशिक ने अपने दिल का दर्द सब की काट कर निकाला है. एक यूजर्स ने लिखा, देख लो इसके दिमाग के खेल को. एक यूजर ने लिखा, सही में एक्स ने सबका काटा है.

