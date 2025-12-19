एक्सप्लोरर
'भाबी जी घर पर हैं' के 'तिवारी जी' की बेटी की 10 तस्वीरें, किसी एक्ट्रेस से नहीं लगती हैं कम
Tiwari Ji Daughter Photos: टीवी सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' के 'तिवारी जी' सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते है. उनकी बेटी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी खूबसूरत तसवीरें पोस्ट करती रहती है.
टीवी सीरियल ‘भाभी जी घर पर हैं’ दर्शकों को काफी पसन्द आता है. शो में ‘तिवारी जी’ का रोल रोहिताश गौड़ निभाते है. शो में ‘तिवारी जी’ और ‘गोरी मैम’ के बीच होने वाली प्यारी भरी बात लोगों को भाती है. असल जिंदगी की बात करें तो एक्टर गौड़ शादीशुदा है और दो बेटियों के पिता है.
1/9
2/9
Published at : 19 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Tags :Rohitashv Gour Giti Gour
टेलीविजन
9 Photos
'भाबी जी घर पर हैं' के 'तिवारी जी' की बेटी की 10 तस्वीरें, किसी एक्ट्रेस से नहीं लगती हैं कम
टेलीविजन
7 Photos
रुपाली गांगुली को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड,पति नहीं इस खास शख्स को दिया क्रेडिट
टेलीविजन
8 Photos
‘शरारत’ करके रातों-रात बन गई थीं स्टार, अब कहां हैं और क्या कर रही हैं ये खूबसूरत एक्ट्रेस?
टेलीविजन
8 Photos
निया शर्मा का ग्लैमरस लुक देख चौंधिया गईं फैंस की आंखें, एक-एक तस्वीर देख कहेंगे- 'हसीन'
टेलीविजन
8 Photos
सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने फ्लॉन्ट किया सिंदूर, जूते संग लहंगा पहन रिसेप्शन में ढाया कहर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
विश्व
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
'भाबी जी घर पर हैं' के 'तिवारी जी' की बेटी की 10 तस्वीरें, किसी एक्ट्रेस से नहीं लगती हैं कम
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion