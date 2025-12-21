आज के समय में मच्छर सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं रहे, बल्कि ये जानलेवा बीमारियों का बड़ा कारण बन चुके हैं. डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में डर बैठा दिया है. खासकर बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है और आम लोग खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं. ऐसे ही डर और चिंता के बीच एक शख्स ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति मच्छर की लाश को प्लास्टिक की पन्नी में बांधकर नगर निगम के दफ्तर पहुंच जाता है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद कर्मचारी भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए. यह मामला इतना अनोखा है कि लोग इसे मजाक और गंभीर चिंता दोनों नजरियों से देख रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बताई जा रही है. एक व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया, जिसके बाद उसे शक हुआ कि कहीं यह डेंगू फैलाने वाला मच्छर तो नहीं है. आसपास डेंगू के बढ़ते मामलों की खबरें सुनकर वह काफी घबरा गया. डर के कारण उसने मच्छर को मार दिया और उसे धागे से बांधकर सबूत के तौर पर अपने साथ ले जाने का फैसला किया.

रायपुर में इस शख्स को लगा जिस मच्छर ने उसे काटा वो डेंगू का है सो सीधे उसको मारकर बांधा और पहुंचा नगर निगम के दफ्तर pic.twitter.com/rTO70gkISs — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 19, 2025

इसके बाद वह सीधे नगर निगम के कार्यालय पहुंच गया और अधिकारियों को मच्छर दिखाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. शख्स का कहना था कि शहर में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं.

नगर निगम ऑफिस में मचा अजीब माहौल

जब यह व्यक्ति पन्नी में बंधा मच्छर लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा, तो वहां मौजूद कर्मचारी कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है. बाद में जब शख्स ने अपनी बात रखी, तो सभी हैरान रह गए. उसने अधिकारियों से मांग की कि इलाके में तुरंत फॉगिंग करवाई जाए और साफ-सफाई अभियान तेज किया जाए, ताकि लोगों को मच्छरों से राहत मिल सके.

नाना पाटेकर के डायलॉग से जोड़ रहे लोग

इस घटना को लोग बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के मशहूर डायलॉग से जोड़कर देख रहे हैं एक मच्छर आदमी को, सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह डायलॉग अब फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हकीकत में नजर आने लगा है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यह तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग वीडियो देख चुके हैं और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग शख्स की चिंता को सही बता रहे हैं, तो कई लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मच्छर के घर पर बुलडोजर चलाओ, तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा, अब मच्छर भी सबूत के साथ पकड़े जाएंगे. कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह आम लोगों के डर और परेशानी को दिखाता है.

