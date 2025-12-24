एक्सप्लोरर
न्यू बॉर्न बेटे काजू की हेल्थ और 'लाफ्टर शेफ्स 'की शूटिंग तक, भारती सिंह ने शेयर किया डिलीवरी के बाद का एक-एक अपडेट
भारती सिंह ने हाल ही में दोबारा बेटे को जन्म दिया है. कॉमेडियन दोबारा मां बनने के बाद बेहद ही खुश हैं. उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में डिलीवरी के बाद की सारी डिटेल शेयर की है.
भारती सिंह ने हाल ही में अपने व्लॉग के जरिए डिलीवरी के बाद पहला स्टेप रखने से लेकर काजू की हेल्थ अपडेट से लेकर लॉफ्टर शेफ्स तक की शूटिंग से रिलेटेड छोटे-बड़े हर डिटेल्स को शेयर किया.
24 Dec 2025
