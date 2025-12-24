हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनन्यू बॉर्न बेटे काजू की हेल्थ और 'लाफ्टर शेफ्स 'की शूटिंग तक, भारती सिंह ने शेयर किया डिलीवरी के बाद का एक-एक अपडेट

न्यू बॉर्न बेटे काजू की हेल्थ और 'लाफ्टर शेफ्स 'की शूटिंग तक, भारती सिंह ने शेयर किया डिलीवरी के बाद का एक-एक अपडेट

भारती सिंह ने हाल ही में दोबारा बेटे को जन्म दिया है. कॉमेडियन दोबारा मां बनने के बाद बेहद ही खुश हैं. उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में डिलीवरी के बाद की सारी डिटेल शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 12:25 PM (IST)
भारती सिंह ने हाल ही में दोबारा बेटे को जन्म दिया है. कॉमेडियन दोबारा मां बनने के बाद बेहद ही खुश हैं. उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में डिलीवरी के बाद की सारी डिटेल शेयर की है.

भारती सिंह ने हाल ही में अपने व्लॉग के जरिए डिलीवरी के बाद पहला स्टेप रखने से लेकर काजू की हेल्थ अपडेट से लेकर लॉफ्टर शेफ्स तक की शूटिंग से रिलेटेड छोटे-बड़े हर डिटेल्स को शेयर किया.

1/7
भारती सिंह अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान काम करती रहीं. डिलीवरी वाले दिन भी वो शूटिंग पर जाने वाली थीं. लेकिन, कॉमेडियन का वॉटर बैग ब्रेक हो गया जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और फिर उन्होंने बेटे को जन्म दिया.
भारती सिंह अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान काम करती रहीं. डिलीवरी वाले दिन भी वो शूटिंग पर जाने वाली थीं. लेकिन, कॉमेडियन का वॉटर बैग ब्रेक हो गया जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और फिर उन्होंने बेटे को जन्म दिया.
2/7
19 दिसंबर को भारती सिंह ने बेटे को जन्म दिया. बेटे के जन्म के दो दिन बाद से ही वो एक्टिव हो गईं और अस्पताल के बेड से ही व्लॉगिंग शुरू कर दी.
19 दिसंबर को भारती सिंह ने बेटे को जन्म दिया. बेटे के जन्म के दो दिन बाद से ही वो एक्टिव हो गईं और अस्पताल के बेड से ही व्लॉगिंग शुरू कर दी.
Published at : 24 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । Bangladesh Protest | Assam Violence
ISRO ने लॉन्च कर दिया बाहुबली रॉकेट, ऐसा करने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी isro
ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
ओटीटी
The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
यूटिलिटी
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
नौकरी
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget