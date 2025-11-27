एक्सप्लोरर
TV TRP Report: 'तारक मेहता...' ने बिगाड़ा 'बिग बॉस 19' का खेल, टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुआ रिएलिटी शो
TRP Chart: इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है. साथ ही आपके फेवरेट शोज के रेटिंग का भी नतीजा आ गया है. लेकिन बिग बॉस लवर्स के लिए ये बैड न्यूज है क्योंकि ये शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया है
अगर आप भी सीरियल्स देखने के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आपके फेवरेट शो को कितनी रेटिंग मिली और ये टीआरपी लिस्ट में कितने नंबर पर है. यहां देखिए पूरी लिस्ट.
Published at : 27 Nov 2025 06:21 PM (IST)
