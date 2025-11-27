जी टीवी के सीरियल 'वसुधा' को भी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. इसकी कहानी और स्टारकास्ट अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाम हुए हैं. अब टीआरपी लिस्ट में भी इसे काफी फायदा हुआ और इसने टॉप 10 के लिस्ट में 9वें स्थान पर अपनी जगह बनाई. शो को 1.7 रेटिंग मिली है.