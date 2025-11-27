हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TV TRP Report: 'तारक मेहता...' ने बिगाड़ा 'बिग बॉस 19' का खेल, टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुआ रिएलिटी शो

TRP Chart: इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है. साथ ही आपके फेवरेट शोज के रेटिंग का भी नतीजा आ गया है. लेकिन बिग बॉस लवर्स के लिए ये बैड न्यूज है क्योंकि ये शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Nov 2025 06:21 PM (IST)
अगर आप भी सीरियल्स देखने के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आपके फेवरेट शो को कितनी रेटिंग मिली और ये टीआरपी लिस्ट में कितने नंबर पर है. यहां देखिए पूरी लिस्ट.

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर रूपाली गांगुली के हिट सीरियल 'अनुपमा' का नाम शामिल है. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में इस शो ने नंबर 1 पोजीशन पर अपनी जगह बनाई और 2.3 की रेटिंग अपने नाम की.
दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का नाम शामिल है. तुलसी वीरानी के रोल में एक्ट्रेस ऑडियंस को लगातार इंप्रेस कर रही हैं. बता दें, इस शो को 2.1 रेटिंग मिली है.
तीसरे नंबर पर 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर' ने अपनी जगह बनाई. नेहा हरसोरा और कंवर ढिल्लों अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों के फेवरेट बन चुके हैं. इस शो की रेटिंग की बात करें तो इसे 2.0 की रेटिंग मिली है.
चौथे नंबर पर फैंस का फेवरेट स्टार प्लस का शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'. ये शो लगातार कई हफ्तों से अपनी जगह टीआरपी लिस्ट के टॉप 10 पोजीशन पर अपनी जगह बनाए है. बता दें, राजन शाही के इस शो को 1.9 रेटिंग मिली है.
असित मोदी का लोकप्रिय सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. दिलीप जोशी का ये पोपुलर कॉमेडी टीआरपी लिस्ट के पांचवें नंबर है और इसे 1.9 की रेटिंग मिली है.
सीरियल 'तुम से तुम तक' की कहानी भी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है. आए दिन इस शो में नया ड्रामा देखने को मिलता है जिससे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी होता है. इस हफ्ते के टीआरपी चार्ट में शो को छठा स्थान और 1.9 की रेटिंग मिली है.
सातवें नंबर पर भी नेहा हरसोरा के शो 'उड़ने की आशा' ने अपनी जगह बनाई है. 1.8 रेटिंग के साथ ये शो इस हफ्ते के टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जानें वाले शोज लिस्ट में शामिल है.
जी टीवी का शो 'गंगा माई की बेटियां' भी अपनी कहानी को लेकर लाइमलाइट में रहता है. वाराणसी के लोकेशन पर बेस्ड इस शो को देखना दर्शक बहुत पसंद करते हैं. इस हफ्ते टीआरपी चार्ट में शो ने 1.7 रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर अपनी जगह बनाई.
जी टीवी के सीरियल 'वसुधा' को भी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. इसकी कहानी और स्टारकास्ट अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाम हुए हैं. अब टीआरपी लिस्ट में भी इसे काफी फायदा हुआ और इसने टॉप 10 के लिस्ट में 9वें स्थान पर अपनी जगह बनाई. शो को 1.7 रेटिंग मिली है.
आखिरी नंबर पर कलर्स का हिट रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा -धमाल फिनाले' है. लेकिन इसके साथ ही 'बिग बॉस' लवर्स को काफी निराशा भी हुई क्योंकि उनका फेवरेट शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया. बता दें, 'पति पत्नी और पंगा' को 1.4 की रेटिंग मिली है.
Published at : 27 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma Anupama

