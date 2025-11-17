हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनइंटरनेशनल सिंगर एकॉन से पहले इन सेलेब्स संग भी हो चुकी है बदसलूकी, लिस्ट में सलमान खान का भी नाम शामिल

इंटरनेशनल सिंगर एकॉन से पहले इन सेलेब्स संग भी हो चुकी है बदसलूकी, लिस्ट में सलमान खान का भी नाम शामिल

इंटरनेशनल सिंगर एकॉन के संग हाल ही में इवेंट के दौरान बसलूकी की गई. लेकिन, वो पहले शख्स नहीं हैं, जिसके साथ ऐसी हरकते हुई हों. इससे पहले कई और सेलेब्स के साथ ऐसा हो चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 02:34 PM (IST)
इंटरनेशनल सिंगर एकॉन के संग हाल ही में इवेंट के दौरान बसलूकी की गई. लेकिन, वो पहले शख्स नहीं हैं, जिसके साथ ऐसी हरकते हुई हों. इससे पहले कई और सेलेब्स के साथ ऐसा हो चुका है.

एकॉन से लेकर सलमान खान तक के साथ लोगों ने अचानक से ऐसी हरकत कर दी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतने बड़े स्टार्स के साथ ऐसा भी हो सकता है.

1/6
हॉलीवुड के जाने-माने सिंगर एकॉन इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. छम्मक छल्लो सॉन्ग से लोगों के दिलों में घर बनाने वाले सिंगर के संग बंगलुरू में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक ऐसी घटना हुई, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान फैंस ने सिंगर की पैंट खींच ली,जिसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही है.
हॉलीवुड के जाने-माने सिंगर एकॉन इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. छम्मक छल्लो सॉन्ग से लोगों के दिलों में घर बनाने वाले सिंगर के संग बंगलुरू में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक ऐसी घटना हुई, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान फैंस ने सिंगर की पैंट खींच ली,जिसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही है.
2/6
सिंगर सोनू निगम के साथ मुंबई में एक इवेंट के दौरान धक्का- मुक्की हुई थी. इस घटना के बाद सिंगर काफी परेशान हो गए थे.
सिंगर सोनू निगम के साथ मुंबई में एक इवेंट के दौरान धक्का- मुक्की हुई थी. इस घटना के बाद सिंगर काफी परेशान हो गए थे.
3/6
सलमान खान के संग भी ऐसी घटना घटित हो चुकी है.रिपोर्ट के अनुसार 2009 में एक लड़की ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था.ये घटना दिल्ली की बताई जाती है.
सलमान खान के संग भी ऐसी घटना घटित हो चुकी है.रिपोर्ट के अनुसार 2009 में एक लड़की ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था.ये घटना दिल्ली की बताई जाती है.
4/6
कैलाश खेर पर कर्नाटक में एक कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन ने बोतल फेंक कर मारी थी. इस हादसे की वजह से बी-टाउन में काफी हलचल मच गई थी.
कैलाश खेर पर कर्नाटक में एक कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन ने बोतल फेंक कर मारी थी. इस हादसे की वजह से बी-टाउन में काफी हलचल मच गई थी.
5/6
एक इवेंट के दौरान गौहर खान पर एक शख्स ने जोरदार थप्पड़ मार दिया था. मोहम्मद अकिल मलिक नाम के शख्स ने स्टेज पर चढ़ एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने की कोशिश की. उन्होंने आपत्ति जताई तो उनको तमाचा मार दिया.
एक इवेंट के दौरान गौहर खान पर एक शख्स ने जोरदार थप्पड़ मार दिया था. मोहम्मद अकिल मलिक नाम के शख्स ने स्टेज पर चढ़ एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने की कोशिश की. उन्होंने आपत्ति जताई तो उनको तमाचा मार दिया.
6/6
शक्ति कपूर के साथ बंगाल में एक हादसा हुआ था. इस दौरान कुछ लोगों ने उनके संग बदसलूकी की थी, जिसकी वजह से एक्टर काफी परेशान हो गए थे.
शक्ति कपूर के साथ बंगाल में एक हादसा हुआ था. इस दौरान कुछ लोगों ने उनके संग बदसलूकी की थी, जिसकी वजह से एक्टर काफी परेशान हो गए थे.
Published at : 17 Nov 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Akon SALMAN KHAN

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
यूटिलिटी
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget