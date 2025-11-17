हॉलीवुड के जाने-माने सिंगर एकॉन इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. छम्मक छल्लो सॉन्ग से लोगों के दिलों में घर बनाने वाले सिंगर के संग बंगलुरू में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक ऐसी घटना हुई, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान फैंस ने सिंगर की पैंट खींच ली,जिसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही है.