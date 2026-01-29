एक्सप्लोरर
सलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
Akashdeep Saigal: 9 साल के ब्रेक के बाद अकाशदीप सहगल ने नागिन 7 से टीवी पर वापसी की.हाल ही में उन्होंने बताया कि अब उनका फोकस सिर्फ अपने रोल में 100 प्रतिशत देने और स्क्रीन पर जादू दिखाने पर है.
टीवी इंडस्ट्री के फेवरेट अकाशदीप सहगल ने 9 साल के लंबे ब्रेक के बाद नागिन 7 के जरिए धमाकेदार कमबैक किया है. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने अपने कमबैक, लंबे ब्रेक की वजह, पर्सनल लाइफ और सलमान खान के साथ पुराने विवाद पर खुलकर बात की है. इस बार अकाशदीप पूरी तरह से नए एनर्जी और जोश के साथ स्क्रीन पर लौटे हैं.
29 Jan 2026
