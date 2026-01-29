हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

सलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

Akashdeep Saigal: 9 साल के ब्रेक के बाद अकाशदीप सहगल ने नागिन 7 से टीवी पर वापसी की.हाल ही में उन्होंने बताया कि अब उनका फोकस सिर्फ अपने रोल में 100 प्रतिशत देने और स्क्रीन पर जादू दिखाने पर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Akashdeep Saigal: 9 साल के ब्रेक के बाद अकाशदीप सहगल ने नागिन 7 से टीवी पर वापसी की.हाल ही में उन्होंने बताया कि अब उनका फोकस सिर्फ अपने रोल में 100 प्रतिशत देने और स्क्रीन पर जादू दिखाने पर है.

टीवी इंडस्ट्री के फेवरेट अकाशदीप सहगल ने 9 साल के लंबे ब्रेक के बाद नागिन 7 के जरिए धमाकेदार कमबैक किया है. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने अपने कमबैक, लंबे ब्रेक की वजह, पर्सनल लाइफ और सलमान खान के साथ पुराने विवाद पर खुलकर बात की है. इस बार अकाशदीप पूरी तरह से नए एनर्जी और जोश के साथ स्क्रीन पर लौटे हैं.

टीवी इंडस्ट्री के फेवरेट एक्टर अकाशदीप सहगल ने 9 साल बाद टीवी पर जोरदार वापसी की है. उनकी नई जर्नी की शुरुआत हुई 'नागिन 7' से जिसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर पैदा कर दी है.
टीवी इंडस्ट्री के फेवरेट एक्टर अकाशदीप सहगल ने 9 साल बाद टीवी पर जोरदार वापसी की है. उनकी नई जर्नी की शुरुआत हुई ‘नागिन 7’ से जिसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर पैदा कर दी है.
हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी से बातचीत में अकाशदीप ने अपने कमबैक, लंबे ब्रेक, पर्सनल लाइफ और सलमान खान के साथ पुराने विवाद को लेकर खुलकर बात की है.
हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी से बातचीत में अकाशदीप ने अपने कमबैक, लंबे ब्रेक, पर्सनल लाइफ और सलमान खान के साथ पुराने विवाद को लेकर खुलकर बात की है.
Published at : 29 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Naagin 7 Akashdeep Saigal SALMAN KHAN

