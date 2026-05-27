एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं. हाल ही में ममता ने ट्विशा शर्मा डेथ केस को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और कहा कि ट्विशा की सास ने जाने क्या-क्या कहा. अगर ट्विशा का खाना बनाना नहीं आता था तो सिखाया जा सकता था.

ममता कुलकर्णी ने किया रिएक्ट

NDTV से बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने ट्विशा शर्मा केस पर बात की. उन्होंने कहा, 'पेरेंट्स को असक्षम घर में बेटियों की शादी नहीं करनी चाहिए. आपने कभी बड़े घर को लोगों को भिखारी के घर में अपनी बेटी की शादी करते हुए देखा है? '

ये भी पढ़ें- हॉलीवुड की 'वेनम' टीम अक्षय कुमार से कराएगी खतरनाक स्टंट, 'समुक' के लिए हुआ अब तक का सबसे बड़ा कोलैब

आगे उन्होंने कहा, 'ट्विशा की सास ने कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता था. और न जाने क्या-क्या कहा. दादी-नानी के जमाने में भी क्या उनको शादी से पहले खाना बनाना आता था? ट्विशा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए. उसको बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया. अगर ट्विशा खाना बनाना नहीं जानती थी तो उसे सिखा देते. शादी में दोनों को बराबर चलना चाहिए. कभी-कभी प्यार में सबकुछ सीख जाती है. किसी भी लड़की पर जुल्म करना व्यापार है.'

बता दें कि ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल में हुई थी. उनकी कुछ समय पहले मौत हो गई. उनके परिवार ने ससुरालवालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है. इस केस की जांच अब सीबीआई कर रही है.

ये भी पढ़ें- Dhurandhar World Television Premiere: बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद अब टीवी पर आ रही है 'धुरंधर', जानें कब और कहां देख पाएंगे

एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की बात करें तो 90 के दशक में एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से खूब धमाल मचाया. ममता की फिल्मों को फैंस ने काफी प्यार दिया था. उन्होंने फिल्म तिरंगा से डेब्यू किया था. ये फिल्म 1192 में आई थी. हालांकि, कुछ समय इंडस्ट्री में काम करके वो गायब हो गईं. उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली थी. अब कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने संन्यास ले लिया. वो प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े से जुड़ीं. उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था. लेकिन फिर बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था.