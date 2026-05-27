एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कृष्णावतारम: पार्ट 1'को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. फिल्म में उन्होंने भगवान कृष्ण का रोल किया है, जिसके लिए उन्हे हर जगह से तारीफें सुनने को मिल रही हैं. एक्टर ने बताया कि कैरेक्टर को इमानदारी से निभाने के लिए उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा था.

कैरेक्टर को समझने के लिए किताबें पढ़ी और वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया

जब सिद्धार्थ से आईएएनएस ने पूछा कि भगवान कृष्ण की उस मशहूर दिव्य मुस्कान, शांत स्वभाव और खास बॉडी लैंग्वेज को अपनाने के लिए उन्होंने क्या खास तैयारी की, तो उनका जवाब बेहद संजीदा था. इस पर एक्टर ने बताया कि उन्होंने पुराने सीरियल और फिल्म देखने से परहेज किया ताकि उनकी एक्टिंग रियल लगे. उन्होंने कहा, मैंने पुरानी फिल्मों और सीरियल को देखने के बजाय ग्रंथों को पढ़ा, किताबों का अध्ययन किया और वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया.

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खुद से करता था सवाल

मैं खुद से हमेशा यह सवाल पूछता था कि भगवान कृष्ण कैसे बोलते होंगे, उनकी आंखों से कैसी भावनाएं झलकती होंगी और वे कैसे चलते होंगे. जो भी करुणा, कोमलता या गुस्सा मेरे भीतर से नेचुरली निकला, मैंने उसे पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ स्क्रीन उतारा. उन्होंने कहा, अभी जो कम्पैरिजन हो रहा है, वो दर्शकों के नजरिए का हिस्सा है और मैं उसका पूरी तरह से सम्मान करता हूं. हालांकि तैयारी के दौरान, मैं इन विचारों से दूर ही रहा.

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शूटिंग के टाइम नहीं फील हुआ कोई दबाव

सिद्धार्थ ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन पर किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर नहीं था लेकिन रिलीज के बाद उन्हें इस जिम्मेदारी की असल गहराई का एहसास हुआ. उन्होंने कहा, शुक्र है कि शूटिंग के वक्त मुझे इस जिम्मेदारी की गंभीरता का पूरी तरह एहसास नहीं हुआ था, लेकिन रिलीज होने के बाद जब दर्शकों की तरफ से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो समझ आ रहा है कि यह कितना बड़ा और जिम्मदारी वाला काम था. हमारी टीम और डायरेक्टर ने हमें इतनी संवेदनशीलता और गाइडेंस के साथ संभाला कि काम कभी बोझ नहीं लगा.

मोरी के नॉवल पर बेस्ड है ये फिल्म

ये फिल्म मुख्य रूप से राम मोरी के नॉवल पर बेस्ड है, जो कृष्ण के अलौकिक चमत्कारों से अधिक उनके मानवीय और इमोशनल पहलुओं पर प्रकाश डालती है. एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने फिल्म की खासियत पर रोशनी डालते हुए कहा, जब मैंने कहानी सुनी थी, तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी क्योंकि आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी के इस पहलू को कभी इतने डिटेल में नहीं दिखाया गया था. इसके अलावा, पूरी टीम ने लगातार हमको गाइड किया ताकि हम इस कैरेक्टर को ठीक से समझ सकें, इसकी गहराई में उतर सकें और इसे पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ निभा सकें.