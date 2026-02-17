एक्सप्लोरर
एक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया रश्मिका मंदाना, नेटवर्थ है करोड़ों में
रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. जल्द ही वो साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा की पत्नी बनने वाली हैं. इससे पहले चलिए जानते हैं कि वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.
रश्मिका मंदाना उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने बेहद ही छोटी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है.
Published at : 17 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Tags :Rashmika Mandanna
साउथ सिनेमा
एक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं विजय की दुल्हनिया रश्मिका, नेटवर्थ है करोड़ों में
साउथ सिनेमा
शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, तस्वीरें वायरल
साउथ सिनेमा
Weekend Watchlist: वीकेंड को बनाना है मजेदार, साउथ की इन नई रिलीज फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
साउथ सिनेमा
साउथ की इन 7 कम बजट में बनी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल, तोड़े थे कमाई के सारे रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
साउथ की इन थ्रिलर मूवीज को देख उड़ जाएंगे होश, शानदार है IMDB रेटिंग, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
साउथ सिनेमा
महेश बाबू की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इंडस्ट्री से बना ली दूरी, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
