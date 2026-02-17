हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साउथ सिनेमाएक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया रश्मिका मंदाना, नेटवर्थ है करोड़ों में

एक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया रश्मिका मंदाना, नेटवर्थ है करोड़ों में

रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. जल्द ही वो साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा की पत्नी बनने वाली हैं. इससे पहले चलिए जानते हैं कि वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 12:52 PM (IST)
रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. जल्द ही वो साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा की पत्नी बनने वाली हैं. इससे पहले चलिए जानते हैं कि वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

रश्मिका मंदाना उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने बेहद ही छोटी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है.

1/8
पुष्पा की श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई. उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2016 में फिल्म 'किरिक पार्टी' से की.
पुष्पा की श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई. उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2016 में फिल्म 'किरिक पार्टी' से की.
2/8
उसके बाद रश्मिका ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा 'चालो' के साथ अपना तेलुगु डेब्यू किया, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.
उसके बाद रश्मिका ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा 'चालो' के साथ अपना तेलुगु डेब्यू किया, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.
Published at : 17 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Rashmika Mandanna

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

