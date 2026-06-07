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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाउथ एक्टर सलीम कुमार के अंतिम संस्कार में मचा बवाल, पैपराजी पर भड़क गया बेटा, वीडियो वायरल

साउथ एक्टर सलीम कुमार के अंतिम संस्कार में मचा बवाल, पैपराजी पर भड़क गया बेटा, वीडियो वायरल

Salim Kumar Funeral: मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर सलिम कुमार के अंतिम संस्कार में अफरा-तफरी देखने को मिली. हाल ही में आए वायरल वीडियो में उनके बेटे चंदू पपराजी पर भड़कते हुए नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 10:37 PM (IST)
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मलयालम इंडस्ट्री में आज दुख का माहौल बना हुआ हैं. आज दिग्गज एक्टर सलीम कुमार ने 56 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इसी बीच आज केरल के एर्नाकुलम जिले के नॉर्थ परावुर स्थित उनके घर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां इंडस्ट्री के कई लोग, परिवार, पॉलिटिकल नेता और कई फैंस उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे. इसी बीच उनके बेटे चंदू का एक वीडियो वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो भावुक और गुस्से में नजर आए. 

पैप्स से कहा जगह देने के लिए

सोशल मीडिया पर इस वीडियो में सलीम कुमार के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली. साथ ही पैप्स और मीडिया के भी कई लोग वहां मौजूद थे. इसी बीच उनके बेटे चंदू ने पैप्स से नाराजगी जताते हुए गुस्से में कहा कि वो पीछे हो जाए और अंतिम विदाई के लिए जगह दीजिए. अब ये वीडियो तेजी से खूब वायरल हो रहा है. सलीम को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडस्ट्री से मीरा जैस्मिन, संदीप प्रदीप और कई लोग पहुंचे.

 
 
 
 
 
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केरल सरकार ने जताया शोक

केरल सरकार ने एक बयान में एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सलीम कुमार ने मलयालम सिनेमा में एक गहरी छाप छोड़ी हैं. इसी सम्मान में राज्य सरकार उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ करने का फैसला किया. साथ ही सरकार ने इसका सारा खर्चा उठाया और जिला कलेक्टर ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया. वहीं जिला पुलिस ने पूरी व्यवस्था की.

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नेता वी. डी. सथीसन ने उन्हें किया याद 

केरल विधानसभा के विपक्ष के नेता V. D. Satheesan ने मीडिया से बात करते हए कहा कि उन्होंने अपने करीबी दोस्त को खो दिया हैं. सलिम कुमार का चेहरा और उनके भाव मलयालियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. जब से मैं परावुर आया, तब से मेरे और उनके परिवार के बीच गहरा रिश्ता रहा है.' उन्होंने याद किया कि चुनाव के समय सलीम शूटिंग छोड़कर उनके साथ होते थे. वो शुरू से आखिर तक कांग्रेस से जुड़े रहे. 

प्रधानमंत्री ने किया पोस्ट 

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर शोक व्यक्त किया और लिखा, 'सलिम कुमार जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. उन्होंने अपने शानदार करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति.'

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Published at : 07 Jun 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Malayalam Actor Salim Kumar Death
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