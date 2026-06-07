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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लगा मेरा करियर खत्म...', जब फरहान अख्तर की वजह से धड़ाम गिरी थीं श्रीदेवी, थम गई थी लोगों के दिल की धड़कनें

'लगा मेरा करियर खत्म...', जब फरहान अख्तर की वजह से धड़ाम गिरी थीं श्रीदेवी, थम गई थी लोगों के दिल की धड़कनें

Farhan Akhtar: बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर ने हाल ही में फिल्म 'लम्हें' के सेट से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया. फरहान ने बताया कि उनकी एक गलती की वजह से श्रीदेवी सेट पर फिसलकर गिर गई थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 07 Jun 2026 10:42 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में बने रहते हैं. अब वो अपने एक इंटरव्यू को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, फराह हाल ही में रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में पहुंचे, जहां उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. फरहान अख्तर ने फिल्म 'लम्हें' के सेट से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया. डायरेक्टर ने बताया कि उनकी एक गलती की वजह से दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी सेट पर फिसलकर गिर गई थीं.

जब फरहान अख्तर की वजह से गिरीं श्रीदेवी
फरहान अख्तर सिनेमेटोग्राफर मनमोनहन सिंह के असिस्टेंट रह चुके हैं. साल 1991 में आई श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म 'लम्हें' की शूटिंग के दौरान फरहान भी सेट पर मौजूद थे. एक गाने की शूटिंग के दौरान जब मनमोहन सिंह ने ऊपर से वुडन फ्लोर को देखा तो उन्हें कुछ स्पॉट्स चमकते हुए नजर आए और उन्होंने उन निशानों को साफ करने के लिए कहा.

फरहान अख्तर ने क्या कहा?
मनमोहन की बात सुनकर फरहान अख्तर तुरंत स्पॉट मिटाने वाली पॉलिश लेकर फ्लोर पर पहुंचे. उसी फ्लोर के बगल में कोरियोग्राफर सरोज खान, श्रीदेवी को डांस सिखा रही थीं. फरहान अख्तर ने किस्सा सुनाते हुए कहा, 'मै कौन होता हूं श्रीदेवा को गिराने वाला, लेकिन हां ऐसा एक हादसा तो हुआ था. मैं असिस्टेंट कैमरामैन था. मनमोनहन सिंह सिनेमेटोग्राफर थे. एक गाना शूट होना था, जहां श्रीदेवी को गुस्से में डांस करना था, क्योंकि फिल्म में उनके प्यार को अनिल कपूर ठुकरा देते हैं. श्रीदेवी के इस डांस को शूट करने के लिए स्टूडियों में एक वुडन फ्लोर बनाया गया था.' 

लगा मेरा करियर खत्म...', जब फरहान अख्तर की वजह से धड़ाम गिरी थीं श्रीदेवी, थम गई थी लोगों के दिल की धड़कनें

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फरहान अख्तर बोले- मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो गया
उन्होंने आगे कहा, 'आखिरी शॉट के लिए श्रीदेवी जी सरोज जी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, सब तैयार हो गया था. मनमोनहन ने एक लेंस से देखा कि वुडन फ्लोर पर कुछ निशान हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी उसे साफ कर दो. मैंने सेट साफ करना शुरू किया. मैं ऊपर देख रहा था कि कहां निशान दिख रहे हैं. वहीं, अचानक से श्रीदेवी जी चलक आ रही थीं. उनका पैर फिसला पॉलिश में और वो सीधा मेरे सामने धड़ाम से गिर गई.'

लगा मेरा करियर खत्म...', जब फरहान अख्तर की वजह से धड़ाम गिरी थीं श्रीदेवी, थम गई थी लोगों के दिल की धड़कनें

उन्होंने आगे कहा, 'सेट में एकदम सन्नाटा. इतना सन्नाटा था कि आप अपनी सांस और दिल की धड़कनें भी सुन सकते थे. मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो चुका है. मुझे लगा कि मुझे अब कोई फिल्म में काम नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीदेवी ने हंसना शुरू किया. फिर बाकी सब हंसने लगे. मैं उनका आभारी हूं. मेरा करियर उन्हीं की बदौलत शुरू हुआ है.'

'लम्हें' के बारे में जानिए
'लम्हें' की बात करें तो इस फिल्म के डायेरक्टर यश चोपड़ा हैं. 1991 में आई इस फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर, वहीदा रहमान और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स नज आए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'लम्हें' ने बॉक्स ऑफिस पर 20.75 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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Published at : 07 Jun 2026 10:42 PM (IST)
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Sridevi Farhan Akhtar
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