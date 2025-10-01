बेहद रईस हैं 'कांतारा चैप्टर 1' के ऋषभ शेट्टी, जानें कितनी है नेटवर्थ और कहां-कहां से करते हैं कमाई?

नेटवर्थ की बात करें तो कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी अपार संपत्ति के मालिक हैं. उन्होंने पास ऑडी क्यू 7, जीप कंपस और महिंद्रा थार जैसी रॉयल गाड़ियां भी हैं. प्रोडक्शन हाउस और फिल्मों के जरिए उनकी तगड़ी कमाई होती है. मैशेबल इंडिया के मुताबिक 2022 में ऋषभ को नेटवर्थ 12 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी.