बेहद रईस हैं 'कांतारा चैप्टर 1' के ऋषभ शेट्टी, जानें कितनी है नेटवर्थ और कहां-कहां से करते हैं कमाई?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाबेहद रईस हैं 'कांतारा चैप्टर 1' के ऋषभ शेट्टी, जानें कितनी है नेटवर्थ और कहां-कहां से करते हैं कमाई?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 03:36 PM (IST)
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता ऋषभ शेट्टी इस वक्त अपनी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हर कोई उनके बारे में जानने के लिए बेताब है. आज हम आपको फिल्ममेकर और एक्टर के नेटवर्थ के बारे में बताएंगे.

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है. फैंस बेसब्री से ऋषभ शेट्टी की हिट फिल्म 'कांतारा' के इस प्रिक्वल का वेट कर रहे हैं. साथ ही साथ सभी ऋषभ शेट्टी के बारे में भी जाने के लिए एक्साइटेड हैं.
ऋषभ शेट्टी अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित नामों में से एक हैं. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अब फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. एक्टर और फिल्ममेकर अब अपनी फैमिली के साथ लैविश लाइफ एंजॉय करते हैं.
'कांतारा' के जरिए ऋषभ शेट्टी ने अपना ऐसा डंका बजाया है कि कि साउथ से लेकर बॉलीवुड तक इसकी गूंज सुनाई दी थी. पिछले साल रिलीज हुई इस फिल्म ने एक्टर की पॉपुलरिटी में काफी इजाफा किया और वो सबके बीच लोकप्रिय हो गए.
बता दें, ऋषभ शेट्टी ने टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद 2012 में तुगलक से फिल्मी पर्दे पर अपना कदम रखा था. अब उन्होंने एक्टर के साथ–साथ बतौर फिल्ममेकर भी अपनी पहचान बनाई है. दोनों ही रोल्स में उन्हें ऑडियंस का बहुत सपोर्ट और प्यार भी मिल चुका है.
बचपन से ही ऋषभ शेट्टी शोभिज इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते थे जिसका जिक्र उन्होंने खुद कई बार अपने इंटरव्यूज में भी किया है. 2012 में अपने डेब्यू फिल्म के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम कर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है.
नेटवर्थ की बात करें तो कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी अपार संपत्ति के मालिक हैं. उन्होंने पास ऑडी क्यू 7, जीप कंपस और महिंद्रा थार जैसी रॉयल गाड़ियां भी हैं. प्रोडक्शन हाउस और फिल्मों के जरिए उनकी तगड़ी कमाई होती है. मैशेबल इंडिया के मुताबिक 2022 में ऋषभ को नेटवर्थ 12 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी.
अब ये जाहिर है कि इन दो सालों में उनकी नेटवर्थ में भी और इजाफा हुआ ही होगा. वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 01 Oct 2025 03:36 PM (IST)
