Border 2 के लिए किसे मिली कितनी फीस? बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में कमाए 180 करोड़

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनीं बॉर्डर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन ही हुए हैं और इसने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बॉर्डर में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आए हैं. इस फिल्म के लिए स्टारकास्ट ने मोटी फीस ली है. आइए आपको बताते हैं फिल्म की स्टारकास्ट ने कितनी फीस ली है और बॉक्स ऑफिस से बजट का कितना हिस्सा फिल्म ने निकाल लिया है.

किसने ली कितनी फीस

बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट काफी बढ़ी है. फिल्म में कई सेलेब्स अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. खास बात ये है कि फैंस को हर किसी की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आ रही है. कई लोग वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशन के लिए ट्रोल कर रहे थे मगर अब उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी का मुंह बंद कर दिया है. फीस की बात करें तो वरुण धवन को 8-10 करोड़ फीस ली है.

सनी देओल ने वसूले इतने करोड़

बॉर्डर 2 के लिए जिसे सबसे ज्यादा फीस मिली है वो कोई और नहीं बल्कि सनी देओल हैं. सनी को फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले हैं. वहीं अहान शेट्टी को 3-4 करोड़ और दिलजीत दोसांझ को 8-10 करोड़ फीस मिली है. मेकर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पूरी स्टारकास्ट की फीस वसूल चुके हैं.

कितना है बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 के बजट की बात करें तो ये फिल्म 275 करोड़ में बनकर तैयार हुई है. वहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में इसने 180 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 239.20 करोड़ कमा चुकी है. फिल्म अभी अपना पूरा बजट नहीं निकाल पाई है मगर इस आंकड़ें को क्रॉस करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. बॉर्डर 2 अपना बजट 2-3 दिन में ही पूरा कर लेगी. उसके बाद मेकर्स को मुनाफा होना शुरू हो जाएगा.

