महेश बाबू की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इंडस्ट्री से बना ली दूरी, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमामहेश बाबू की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इंडस्ट्री से बना ली दूरी, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस

Mahesh Babu Wife: साउथ के स्टार महेश बाबू अपनी फिल्मों की वजह से हर जगह छाए रहते हैं. वहीं एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में रहते हैं. आइए आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 08:45 PM (IST)
महेश बाबू की पत्नी और साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस कभी बड़े पर्दे पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों का दिल जीतती थीं. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, जिसके बाद से फैंस के मन में यही सवाल रहता है कि आखिर अब वो क्या कर रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आज भी खूब वायरल होती हैं और लोग उनकी सादगी और ग्रेस के दीवाने हैं. एक्ट्रेस कल अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनके बारे में.

नम्रता शिरोडकर ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और 1993 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता.
उन्होंने 1998 में सलमान खान के साथ फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. साथ ही 'ब्राइड एंड प्रेजुडिस' जैसी क्रॉसओवर फिल्मों में भी काम किया.
Published at : 21 Jan 2026 08:45 PM (IST)
