एक्सप्लोरर
महेश बाबू की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इंडस्ट्री से बना ली दूरी, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
Mahesh Babu Wife: साउथ के स्टार महेश बाबू अपनी फिल्मों की वजह से हर जगह छाए रहते हैं. वहीं एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में रहते हैं. आइए आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं.
महेश बाबू की पत्नी और साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस कभी बड़े पर्दे पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों का दिल जीतती थीं. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, जिसके बाद से फैंस के मन में यही सवाल रहता है कि आखिर अब वो क्या कर रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आज भी खूब वायरल होती हैं और लोग उनकी सादगी और ग्रेस के दीवाने हैं. एक्ट्रेस कल अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनके बारे में.
1/9
2/9
Published at : 21 Jan 2026 08:45 PM (IST)
Tags :Mahesh Babu Namrata Shirodkar
साउथ सिनेमा
9 Photos
महेश बाबू की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इंडस्ट्री से बना ली दूरी, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
साउथ सिनेमा
7 Photos
70 साल के इस एक्टर की फिल्म ने सिनेमाघरों में ला दी सुनामी, 48 घंटों में हुई नोटों की बारिश
साउथ सिनेमा
9 Photos
यश ही नहीं, इन सितारों ने भी तोड़ी झिझक, ऑनस्क्रीन दिए इंटीमेट सीन, लिस्ट में काजोल का भी नाम है शामिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
यश की टॉक्सिक में ये पांच हसीनाएं काटेंगी बवाल, जाने कौन किस किरदार में आएगा नजर
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास की इन टॉप 7 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर उड़ाया था गर्दा, कमाई से हिला डाला था बॉक्स ऑफिस
साउथ सिनेमा
7 Photos
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
साउथ सिनेमा
10 Photos
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मध्य प्रदेश
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
क्रिकेट
कमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement
साउथ सिनेमा
9 Photos
महेश बाबू की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इंडस्ट्री से बना ली दूरी, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
साउथ सिनेमा
7 Photos
70 साल के इस एक्टर की फिल्म ने सिनेमाघरों में ला दी सुनामी, 48 घंटों में हुई नोटों की बारिश
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion