ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद विवाद और गहराता जा रहा है. अब इस पूरे मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने बांग्लादेश टीम को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन आखिरी समय में पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल बदलना संभव नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

राजीव शुक्ला का पाकिस्तान पर गंभीर आरोप

राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में बेवजह कूद रहा है और खुद को बांग्लादेश का “हमदर्द” बताकर उसे गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने ANI से बातचीत में कहा, “पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे में अनावश्यक रूप से घुसा हुआ है. वह बांग्लादेश को उकसा रहा है. पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ इतिहास कैसा रहा है. अब वही पाकिस्तान सहानुभूति दिखाने का नाटक कर रहा है.”

भारत ने दिया था सुरक्षा का पूरा भरोसा

BCCI उपाध्यक्ष ने साफ किया कि भारत चाहता था कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप खेले. उन्होंने कहा, “हमने बांग्लादेश को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, लेकिन जब उन्होंने खुद ही खेलने से इनकार कर दिया, तो आखिरी समय में पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल बदलना बहुत मुश्किल हो गया. इसी वजह से स्कॉटलैंड को शामिल करना पड़ा.”

आईसीसी ने 24 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेगा. यह फैसला बांग्लादेश सरकार द्वारा टीम को भारत भेजने की अनुमति न देने के बाद लिया गया.

ICC की लंबी प्रक्रिया के बाद फैसला

आईसीसी ने इस मुद्दे पर तीन हफ्तों से ज्यादा समय तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से बातचीत की थी. वीडियो कॉन्फ्रेंस और आमने-सामने बैठकों के जरिए सुरक्षा को लेकर उठाई गई चिंताओं पर चर्चा भी हुई. आईसीसी ने स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसियों से भी रिपोर्ट मंगवाई और केंद्र व राज्य स्तर पर सुरक्षा इंतजामों की पूरी जानकारी साझा की.

इन सभी आकलनों में यह निष्कर्ष निकला कि भारत में बांग्लादेश टीम, उसके अधिकारियों और समर्थकों के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सुरक्षा खतरा नहीं है. इसके बावजूद आईसीसी ने टूर्नामेंट की निष्पक्षता और तय शेड्यूल को बनाए रखने को प्राथमिकता दी.

24 घंटे का अल्टीमेटम और फिर स्कॉटलैंड की एंट्री

आईसीसी ने बीसीबी को 24 घंटे का समय दिया था कि वह साफ बताए कि टीम टूर्नामेंट खेलेगी या नहीं. तय समय सीमा में कोई जवाब न मिलने के बाद आईसीसी ने नियमों के तहत स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम के रूप में शामिल कर लिया. स्कॉटलैंड इस समय टी20आई रैंकिंग में 14वें नंबर पर है और कई क्वालीफाइड टीमों से ऊपर है.