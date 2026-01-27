LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे

27 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) दफ्तर के सामने स्वर्ण सेना नाम की संगठन की ओर से UGC के नए इक्विटी रेगुलेशन का विरोध किया जा रहा है. प्रदर्शन करने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं. सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहें हैं और इस नियम Roullete Act से तुलना कर रहें हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से UGC दफ्तर के गेट से ठीक पहले बैरिकेडिंग लगा कर इन्हें रोका गया है.

इससे पहले UGC के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध-प्रदर्शन करने छात्र भी पहुंचे. छात्रों का कहना है कि UGC की ओर से जारी नए नियम कैंपस में अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं. उन्होंने 'नो टू UGC डिस्क्रीमिनेशन' का नारा देते हुए UGC हेडक्वार्टर के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचकर विरोध दर्ज कराने की अपील की है. छात्रों का कहना है कि नए नियम उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं.

इन नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक सामने आए. उनका कहना है कि नियम बहुत उलझे और भेदभाव वाले हैं. आलोचकों का मानना है कि नियमों में कई बातें साफ नहीं लिखी गई हैं. संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए है, जिसके तहत झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. अलग-अलग कॉलेजों में नियमों का गलत या असमान इस्तेमाल हो सकता है और इसी वजह से कई राज्यों में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं.

UGC ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को अधिसूचित किया था, जिसका नाम है 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हाइअर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026' है. इसके तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के के लिए UGC ने विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं. ये खासतौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी. सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं. वहीं, आलोचकों को आशंका है कि इससे सामाजिक विभाजन गहरा सकता है और यूनिवर्सिटी कैंपसों में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं.